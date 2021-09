EdF : Hugo Lloris viré de l'équipe de France, ça ne rigole pas !

Dans : Equipe de France.

Par Corentin Facy

Excellent la saison dernière avec Lille, Mike Maignan confirme son incroyable progression sous les couleurs de l’AC Milan en Italie. Au point de sortir Hugo Lloris de sa place de titulaire en équipe de France ?

Successeur de Gianluigi Donnarumma dans les buts de l’AC Milan, l’international tricolore monte en puissance. Cela s’est déjà traduit par une promotion dans la hiérarchie des gardiens en Equipe de France puisque Maignan est désormais le n°2 de Didier Deschamps, derrière Hugo Lloris mais devant Steve Mandanda. Sur le plateau du Canal Football Club, Laure Boulleau n’a pas caché qu’elle aimerait que le sélectionneur tricolore aille encore plus loin en faisant de Mike Maignan son nouveau titulaire. Totalement séduite par le profil et le charisme du gardien milanais, la consultante de Canal Plus estime que Maignan mérite d’avoir une chance de détrôner Hugo Lloris avec plus de temps de jeu à l’avenir.

« J’aimerais bien que l’on donne à Maignan l’opportunité d’être testé et de pouvoir s’imposer dans le rôle du n°1 chez les Bleus. Il le mérite, il a une construction de carrière qui est hyper intelligente. Je pense qu’il franchi un palier supplémentaire en signant à l’AC Milan, dans un très grand club, avec plus de responsabilités. Et surtout, je trouve qu’il dégage, sans vouloir le comparer à Lloris, une confiance en lui que j’aime beaucoup. J’adore son comportement, ce calme, cet aura. C’est un gros caractère et je pense que c’est ce genre de gardien que les défenseurs aiment avoir derrière eux » a lancé Laure Boulleau, qui ne cache pas que le charisme de Mike Maignan est nettement supérieur à celui d’Hugo Lloris, ce qui pourrait jouer en la faveur du gardien de l’AC Milan dans les prochaines semaines. Reste que le capitaine de l’Equipe de France est un gros leader des Bleus, et qu’il ne sera pas si facile de le détrôner aux yeux de Didier Deschamps.