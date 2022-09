Edf : Giroud, le Neymar des Bleus dans un exercice capital

Dans : Equipe de France.

Par Marc Verti

Longtemps considéré comme l'avant-centre numéro 1 de l'Équipe de France, Olivier Giroud n'est aujourd'hui plus indiscutable en Bleus. Pourtant, l'attaquant de l'AC Milan rayonne en Italie et surpasse Benzema et Mbappé sur un compartiment du jeu bien précis.

Champion du monde, finaliste de l'Euro et deuxième meilleur buteur de l'histoire de l'Équipe de France, Olivier Giroud est une véritable légende du football français. Bien que son style de jeu ne soit pas aussi flamboyant que celui de Kylian Mbappé ou Karim Benzema, Giroud a imposé sa loi et a gagné partout où il est passé. Auteur de plus de 100 buts avec Arsenal, vainqueur de la Ligue des Champions avec Chelsea et champion de France et d'Italie avec Montpellier et Milan, le joueur de 35 ans possède un très beau palmarès. S'il est un grand artisan du 19e Scudetto de l'AC Milan la saison passée, sa présence dans les listes de Didier Deschamps se fait de plus en plus rare. Pourtant, Olivier Giroud est le meilleur joueur offensif dans un domaine très important.

Giroud en Bleus grâce aux penaltys ?

Au PSG, le tireur numéro 1 pour frapper un penalty est Mbappé, malgré les performances de Neymar. En Équipe de France, Benzema, Griezmann et Mbappé sont tous les trois capables de tirer les penaltys. Néanmoins, celui qui a les meilleures statistiques dans l'exercice n'est aucun d'entre eux. En effet, l'ancien joueur des Gunners a inscrit 23 penaltys sur 24 tentatives. Ce qui fait un taux de réussite supérieur à 95 %. Sa seule tentative échouée était contre Joe Murphy, le gardien de Coventry en 2012. À titre de comparaison, les statistiques de Benzema, Mbappé et Griezmann sont bien inférieures. L'attaquant du Real Madrid réalise un 31/38 (81,5% de réussite) tandis que le joueur du PSG en a converti 20 sur 25 (80% de réussite). Griezmann est le moins à l'aise dans l'exercice avec 19 buts sur 29 tentatives (65% de réussite). Malgré sa belle adresse devant le but, Giroud n'a tiré que 4 penaltys avec les Bleus. Peut-être que Deschamps va lui confier un nouveau rôle pour la Coupe du monde au Qatar.