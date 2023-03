EdF : Deschamps n'a pas peur de Mbappé

Dans : Equipe de France.

Par Hadrien Rivayrand

L'équipe de France est désormais réunie à Clairefontaine en vue des matchs des éliminatoires de l'Euro 2024 face aux Pays-Bas et à l'Irlande. Ce jeudi, Didier Deschamps nommera d'ailleurs son nouveau capitaine.

Les hommes de Didier Deschamps sont de nouveau réunis, un peu plus de trois mois après leur finale de Coupe du monde face à l'Argentine. L'équipe de France va devoir repartir au travail et se donner les moyens d'aller chercher l'Euro 2024 en Allemagne. Avant de participer à la compétition, encore faut-il se qualifier. Les éliminatoires commencent dès ce 24 mars pour les Bleus et ce sera contre les Pays-Bas au Stade de France. Et lors de cette rencontre, un nouveau capitaine sera de la partie. Hugo Lloris à la retraite, Didier Deschamps va devoir trancher dans les prochaines heures. Antoine Griezmann et Kylian Mbappé sont les deux grands favoris pour reprendre le capitanat.

Deschamps a encore un doute

Kylian Mbappé est arrivé à Clairefontaine. 😎🇫🇷 pic.twitter.com/NLKJYeF2F6 — Actu Foot (@ActuFoot_) March 20, 2023

Présent ce lundi en conférence de presse, le sélectionneur de l'équipe de France s'est livré sur le sujet. Et notamment quand on lui a indiqué que la communication de Kylian Mbappé, très indépendant sur certains sujets dont les droits à l'image, pourrait être une problématique. « S’il a une qualité en plus de toutes ses qualités (sur le terrain), c’est d’être très bon et très habile dans la communication. Je ne pense pas que ce soit un problème dans ce domaine. (...) Je vais profiter des premiers jours de rassemblement pour discuter avec les joueurs concernés. L’échange que j’ai avec eux nourrit ma réflexion. Je sais que ce n’est pas anodin d’être capitaine de l’équipe de France. Cela doit se faire naturellement. Je continue de réfléchir », a déclaré Didier Deschamps, conscient que l'attente est forte concernant le prochain capitaine des Bleus. Kylian Mbappé, lui, a récemment pu connaître les sensations du brassard avec le PSG, dont il est vice-capitaine.