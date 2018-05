EdF : Deschamps envoie un tacle XXL sur Rabiot et son niveau

Dans : Equipe de France, PSG.

Très surpris au départ par la décision d’Adrien Rabiot de se retirer de la liste des suppléants en vue du Mondial 2018, Didier Deschamps avait évoqué ce sujet avec grande prudence à Clairefontaine.

Le sélectionneur national s’est montré plus disert et plus cash ce dimanche dans Téléfoot, surfant sur la vague d’un joueur qui s’est coupé d’une bonne partie du public et des fans des Bleus ces derniers jours. Pour le champion du monde 1998, Rabiot a fait une double erreur en prenant cette décision radicale, et en la justifiant par un mauvais choix sportif de son coach.

« Il n’a qu’à regarder de près les 3 matchs qu’il a faits avec l’équipe de France, peut-être qu’il a une analyse différente. S’il s’estime meilleur que les autres à son poste, c’est son point de vue. Mais s’il regarde ses trois matchs en Equipe de France, il comprendra mon choix. Il a pris cette décision qui est évidemment une erreur. Tant pis pour lui. Les joueurs sont libres de prendre leur décision. Je peux comprendre une immense déception », a fait savoir Didier Deschamps, qui met en avant les performances en demi-teinte de Rabiot avec les Bleus. Une justification comme une autre, même si le sélectionneur national semble prendre un malin plaisir à choisir les raisons qui l’arrange puisque d’autres joueurs, comme Digne, ont été bons avec les Bleus dernièrement mais ont payé leurs performances décevantes avec leur club…

En ce qui concerne le retour futur de Rabiot en équipe de France, Didier Deschamps s’est montré prudent, mais pas forcément enthousiaste. « Aujourd’hui, je ne pense pas qu’il en ait envie. On verra par la suite. Tous les joueurs doivent mettre l’équipe de France au-dessus de tout. Par rapport à ce qu’il vient de faire, je ne pense pas que ce soit son cas », a livré le sélectionneur, qui n’est pas du genre à pardonner cette attitude à l’avenir.