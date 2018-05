EdF : Courbis demande une OL connexion pour les Bleus au Mondial

Dans : Equipe de France, OL.

Le moment fatidique de la liste des 23 approche, et les incertitudes augmentent à chaque heure. Il faut dire que la finale d’Europa League disputée ce mercredi par l’OM n’a certainement pas arrangé Didier Deschamps pour faire ses choix. Dimitri Payet s’y est blessé et demeure donc incertain pour le Mondial, tandis que Florian Thauvin a démontré qu’il avait toujours autant de mal au plus haut niveau. C’est peut-être le moment de tout changer pour Rolland Courbis, qui milite pour une association lyonnaise en attaque chez les Bleus, et un duo formé par Nabil Fékir et Alexandre Lacazette.

« Est-ce qu’on peut ne pas prendre Fékir ? Car si on prend Fékir on ne prend pas Payet. Si Lacazette est sélectionné, à ce moment-là, je lui mets « son » Fékir. Et je me retrouve avec deux duos d’attaque possibles, Griezmann-Giroud, et Fékir-Lacazette derrière », a lancé le consultant de RMC Sport, pour qui cette doublette qui a fait les beaux jours de l’OL peut aussi faire ceux de l’équipe de France.