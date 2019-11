EdF : BFM crache sur les Bleus, Pierre Ménès est dégoûté

Dans : Equipe de France.

Lundi aux alentours de midi, les joueurs de l’Equipe de France sont arrivés à Clairefontaine pour débuter la préparation des matchs contre la Moldavie et l’Albanie (éliminatoires Euro 2020).

Comme souvent, les photographes étaient présents en nombre pour immortaliser l’arrivée des Bleus au château. Un moment qui intéresse de plus en plus les médias généralistes et peoples, notamment pour décortiquer les tenues des footballeurs de l’Equipe de France. Et cela doit être véritablement passionnant à analyser puisque BFM TV a consacré une chronique de près de 5 minutes en ce début de semaine, sur un ton moqueur qui n’a pas manqué de faire bondir les spécialistes de football.

En premier lieu Pierre Ménès, lequel ne s’est pas gêné pour critiquer lourdement la chaîne d’informations. « Quand t’as rien à dire rien à foutre et que tu te dis et si je me foutais un peu des footballeurs. Demago et nase » a lâché le journaliste de Canal Plus, qui ne comprend pas vraiment pour quelle raison une chaîne d’informations se donne le droit de se moquer ainsi des vêtements des joueurs l’Equipe de France, et d’annoncer le prix des affaires portées par Presnel Kimpembe, Wissam Ben Yedder, Antoine Griezmann ou encore Moussa Sissoko. La rançon du succès des Bleus visiblement...