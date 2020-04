EdF : Benzema s’acharne sur Giroud, il a tout faux

Dans : Equipe de France.

Fin mars, Karim Benzema profitait d’un live sur son compte Instagram pour démolir Olivier Giroud de manière totalement inattendue.

« Je vais vous répondre une bonne fois pour toute, on ne confond pas la F1 et le karting. La F1 et le karting, et je suis gentil. Et moi je sais que je suis la F1. Je ne parle plus de lui, il peut marquer les buts qu’il veut, gagner ce qu’il veut, il est dans son coin, je suis dans le mien » lâchait notamment l’attaquant du Real Madrid, sans pitié avec le champion du monde tricolore. Un acharnement qui n’est toutefois pas très utile selon Bixente Lizarazu, suiveur attentif de l’Equipe de France qui a commenté ce clash sur les ondes de RTL.

« Karim Benzema exprime une frustration par rapport à l’équipe de France. Ce qu’il fait à Madrid est extraordinaire, et il ne peut pas le faire avec les Bleus. Mais Giroud en fait les frais, et il n’y est pour rien » a expliqué l’ancien défenseur de l’Equipe de France, pour qui Karim Benzema se trompe clairement de cible en s’acharnant de la sorte sur Olivier Giroud. Des propos qui rejoignent ceux d’Antoine Griezmann, lequel a également volé au secours de l’attaquant de Chelsea il y a quelques jours.

« Je ne peux pas répondre à tout ça, c’est se mettre dans les ennuis. Mais j’aime Olivier Giroud, c’est un bon joueur et il nous a aidé à gagner la Coupe du Monde. Et ça c’est important dans une vie » indiquait notamment l’attaquant du FC Barcelone sur les réseaux sociaux il y a deux semaines. Une belle façon d’afficher son soutien au buteur de l’Equipe de France, dont le comportement a toujours été irréprochable que ce soit avec les Bleus ou envers Karim Benzema. Mais qui reste la cible n°1 des pro-Benzema et du joueur madrilène lui-même…