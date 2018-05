EdF : Aucune sanction officielle contre Adrien Rabiot !

Dans : Equipe de France, PSG.

Alors que les 23 joueurs retenus pour disputer le Mondial 2018 avec l'équipe de France arrivent à Clairefontaine c'est du côté des réservistes que tous les regards sont tournés depuis mercredi matin. Car si ces derniers doivent travailler de leur côté en attendant éventuellement la blessure d'un titulaire, Adrien Rabiot a fait le choix de s'exclure de cette liste des suppléants. C'est par email que le milieu de terrain des Bleus et du Paris Saint-Germain a fait savoir à Didier Deschamps qu'il ne souhaitait pas remplir ce rôle de joueur réserviste, estimant qu'il sortait d'une bonne saison en club et que le choix du sélectionneur national n'était pas correct le concernant.

Si du côté de la Fédération Française de Football on n'a pas apprécié du tout le courrier électronique envoyé par Adrien Rabiot, il semble que cette histoire en restera-là au moins sur le plan réglementaire. En effet, selon RMC, la FFF ne sanctionnera pas officiellement le joueur parisien, mais il est évident que Didier Deschamps fera payer cher au milieu de terrain son refus de se mettre en position de réserviste. Et quand on connaît le coach des Bleus, il est évident qu'Adrian Rabiot n'est plus à la veille de remettre les pieds à Clairefontaine. Karim Benzema et Mathieu Valbuena, mis à l'écart pour d'autres raisons, peuvent en témoigner.