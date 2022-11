CdM : Pogba forfait, Grégory Schneider sort le Champagne

Dans : Equipe de France.

Par Hadrien Rivayrand

C'était craint et c'est désormais une certitude, Paul Pogba est forfait pour la Coupe du monde 2022 au Qatar. Un coup dur de plus à gérer pour Didier Deschamps.

L'équipe de France est à quelques jours du début de la Coupe du monde au Qatar. Et déjà, elle sait qu'elle devra faire sans deux de ses tauliers de 2018, en l'occurrence N'Golo Kanté et Paul Pogba. Le forfait du joueur de la Juve a été confirmé ce lundi par le biais de son avocate. Alors qu'il était à peine revenu de blessure, Pogba a rechuté et devrait même être éloigné des terrains pour les trois prochaines semaines. Une année décidément bien compliquée à gérer pour la Pioche, entre blessures et affaires extra-sportives et familiales. Si ce forfait de Paul Pogba est déploré par certains observateurs, conscients de l'importance du joueur dans le groupe France, d'autres se félicitent presque de sa future absence. C'est notamment le cas de Grégory Schneider.

Pogba forfait, bonne nouvelle pour l'équipe de France ?

France will have to defend their trophy without Kante and Pogba in the midfield 😧 pic.twitter.com/FhnkjGKrtW — ESPN FC (@ESPNFC) October 31, 2022

Sur son compte Twitter, le journaliste n'a en effet pas épargné Paul Pogba. Selon lui, pas de quoi paniquer après l'annonce de son forfait pour le Mondial au Qatar. « Pogba forfait, c'est trois problèmes réglés en un : le leader (douteux aux yeux de certains, quoi qu'on dise), le joueur (zéro ballon récupéré en deux heures contre la Suisse à l'Euro) et le mec pris dans des faits divers, ce que Deschamps déteste. Pas si mal », a notamment indiqué Grégory Schneider, pas si mécontent du fait que le champion du monde ne puisse pas jouer la prochaine Coupe du monde. En attendant, Didier Deschamps va devoir se creuser les méninges afin d'aligner le meilleur onze possible, qui sera on le sait radicalement différent de ceux qui avaient été alignés en Russie il y a un peu plus de quatre ans maintenant. Pour rappel, les champions du monde débuteront leur campagne à la Coupe du monde le 22 novembre prochain avec une rencontre face à l'Australie.