CdM Fém ‍: France TV forfait, la FIFA a été trop violente

La coupe du monde féminine n'a toujours pas de diffuseur en France. La ministre des Sports s'est emparée du sujet et certains anticipent déjà une arrivée de France Télévisions dans le dossier. Mais, ce ne sera pas le cas selon son directeur des sports.

Pour suivre les Bleues en Australie et Nouvelle-Zélande, les supporters français devront-ils ressusciter la bonne vieille radio ? En effet, à moins de deux mois du début du tournoi, la coupe du monde féminine reste sans diffuseur dans l'Hexagone. La FIFA a eu beau s'émouvoir de la situation, les lignes ne bougent guère pour le moment. De quoi inciter la ministre des Sports Amélie Oudéa-Castera à réagir. Elle s'est emparée du dossier pour essayer de trouver une solution, indispensable à la visibilité du foot féminin et des Bleues. Pour beaucoup, cette intervention étatique précède l'arrivée de France Télévisions. Gianni Infantino verrait cela d'un bon œil, lui qui voulait que les chaînes publiques s'investissent dans l'évènement.

La FIFA demande trop, France TV sans le sou

Cependant, cette option s'est sérieusement refroidie ce mardi. Interrogé dans les colonnes de l'Equipe, le directeur des sports de France TV Laurent-Eric Le Lay a sans doute mis fin au suspense. Le groupe audiovisuel public n'a pas le budget pour la compétition, surtout aux montants demandés par la FIFA. « Le problème, c’est le montant réclamé, il y a un an, par la FIFA : 15 à 20 millions d’euros. On n’avait pas répondu et on n’a pas la ligne budgétaire aujourd’hui. Le service public n’est pas là pour mettre une somme d’argent que d’autres ne veulent pas mettre », s'est-il plaint.

Laurent-Éric Le Lay : « Il faut séduire les nouvelles générations »



Un problème financier qui n'est pas la seule cause de ce désengagement. Les dates du Mondial entrent en concurrence avec un autre évènement sportif sensible du sport féminin, le Tour de France féminin. « Le premier match des Bleues tombe à l’heure du départ du Tour de France féminin », indique t-il. Autant dire que le dossier des droits tv du Mondial féminin ne sera réglé que par des diffuseurs privés, TF1 et M6 notamment côté gratuit comme le confirme Laurent-Eric Le Lay lui-même. La ministre des Sports n'y pourra rien, Le Lay confirmant « n’avoir été obligé à rien » par l'État concernant la diffusion du Mondial 2023. La marge de manœuvre de la FIFA se réduit encore un peu plus encore.