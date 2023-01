TV : OM - Rennes, à quelle heure et sur quelles chaînes ?

Dans : Coupe de France.

Par Alexis Rose

Les 16es de finale de la Coupe de France débuteront ce vendredi avec un alléchant choc entre l’Olympique de Marseille et le Stade Rennais, deux candidats à la succession du FC Nantes.

Quelle heure pour OM - Rennes ?

Pas de Ligue 1 ce week-end, mais de la Coupe de France ! Et quoi de mieux qu’un choc entre deux des meilleurs clubs du championnat pour débuter ces quatre jours de folie ? Le tirage au sort ayant bien fait les choses, ce match entre Marseille et Rennes a été programmé ce vendredi 20 janvier à 21h10 au Stade Vélodrome. Cette partie sera arbitrée par Stéphanie Frappart.

𝙑𝙚𝙣𝙙𝙧𝙚𝙙𝙞, 𝙤𝙣 𝙥𝙚𝙪𝙩 𝙘𝙤𝙢𝙥𝙩𝙚𝙧 𝙨𝙪𝙧 𝙫𝙤𝙪𝙨 ? 💙#OMSRFC pic.twitter.com/PRHOSVmTwl — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) January 18, 2023

Sur quelles chaînes suivre OM - Rennes ?

En cette nouvelle année 2023, la Coupe de France a changé de diffuseur principal en passant sur beIN Sports. Autant dire que ce choc entre l’OM et le SRFC sera bien entendu diffusé sur beIN SPORTS 1. Mais pas que puisqu’il sera aussi accessible au grand public vu qu’il sera aussi télévisé sur l’antenne de France 3 en clair. Une bonne nouvelle pour tous les fans de foot, qui pourront donc voir ce match de Coupe de manière gratuite. Sur beIN, les commentaires seront assurés par Chistophe Josse et Daniel Bravo, alors que Fabien Leveque et Djibril Cissé seront au micro sur FR3.



OM / Rennes ce vendredi à 21h10 sur France 3 en 16e de finale de la Coupe de France.

Commentaires : @FabLeveque et @DjibrilCisse

Bord terrain : @ArnaudMatteoli https://t.co/nXI4nNkvKw pic.twitter.com/7CfBeJSbn4 — En Pleine Lucarne (@EnPleineLucarne) January 19, 2023

Les compos probables de OM - Rennes :

En manque de trophée depuis 2012, Marseille rêve de remporter la Coupe de France cette saison, ce qui serait une première depuis 1989. Mais pour cela, il faudra dominer Rennes après avoir fait le travail contre Hyères au tour précédent. Sauf que pour ce 16e de finale, Igor Tudor sera privé de quelques joueurs majeurs, comme Clauss et Bailly, alors que Nuno Tavares fera son retour de suspension.

La compo probable de l’OM : Blanco - Balerdi, Gigot, Mbemba - Kaboré, Rongier, Veretout, Kolasinac - Malinovsky, Alexis Sanchez, Payet.

Suite à sa belle victoire contre le PSG le week-end dernier, Rennes espère bien réaliser une nouvelle grande performance sur la pelouse de Marseille ce week-end en Coupe de France. Même si pour cela, Bruno Genesio sera confronté à de nombreuses absences, comme celles de Mandanda, Terrier, Xeka ou Kalimuendo.

La compo probable de Rennes : Alemdar - Wooh, Rodon, Theate - Traoré, Majer, Ugochukwu, Truffert - Bourigeaud, Gouiri, Doku.