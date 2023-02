TV : OL - LOSC, sur quelle chaîne et à quelle heure ?

Dans : Coupe de France.

Par Alexis Rose

Assez loin des places européennes en Ligue 1, l’Olympique Lyonnais rêve d’aller au bout de la Coupe de France pour retrouver la Coupe d’Europe la saison prochaine. Mais pour cela, les hommes de Laurent Blanc vont d’abord devoir venir à bout de Lille.

Quelle heure pour OL – LOSC ?

La Coupe de France continue d’avancer, et après plusieurs tours le week-end, la coupe nationale retrouve ses droits en pleine semaine. Et pour lancer ces huitièmes de finale, quoi de mieux qu’un choc entre Lyon et Lille. Plongée dans le multiplex, ce mercredi 8 février à 18h15, cette rencontre se déroulera au Groupama Stadium, elle sera arbitrée par Benoit Millot.

Sur quelle chaîne suivre OL – LOSC ?

Si l’affiche de ces huitièmes de finale, à savoir le Classique OM - PSG sera diffusé en clair, ce ne sera pas le cas de ce OL - LOSC. Puisque seuls les abonnés à beIN Sports 1 auront la chance de voir cette rencontre entre deux grands clubs du football français. Les commentaires seront assurés par Clément Grezes et Patrice Ferri, alors que Margot Dumont sera en bord terrain.

Les compos probables de OL – LOSC :

En bonne forme depuis la mi-janvier, avec une bonne série de trois victoires en quatre matchs, Lyon relève peu à peu la tête après une première partie de saison compliquée. Si l’OL est encore loin du compte en L1 par rapport au Top 5, le club rhodanien peut clairement ambitionner de viser la Coupe de France, afin de dépoussiérer un palmarès vierge depuis 2012. Pour cela, il faudra battre Lille avec un groupe amoindri sans Jeffinho (blessé), Kumbedi ou Tagliafico (suspendus).

La compo probable de l’OL : Lopes - Gusto, Diomandé, Lukeba, Henrique - Lepenant, Caqueret, Tolisso - Cherki - Barcola, Lacazette.

Placé aux abords du Top 5 après sa très belle victoire contre Rennes le week-end dernier, le LOSC affiche un très joli visage en ce moment. Une forme sur laquelle les Dogues comptent bien surfer pour atteindre les quarts de finale de la Coupe de France. Pour viser cela, Paulo Fonseca devra faire sans Ounas.

La compo probable du LOSC : Chevalier - Diakite, Yoro, Djalo, Ismaily - André, André Gomes - Zhegrova, Angel Gomes, Bamba - David.

La décla d’avant-match :

🎙 Le coach Laurent Blanc avant #OLLOSC : "Lille pose des problèmes à beaucoup de monde. C'est une très bonne équipe de ce championnat. Il faudra avoir une organisation très stricte quand on n'aura pas le ballon. Avec le ballon, il faudra du mouvement et de la percussion." — Olympique Lyonnais (@OL) February 6, 2023

Laurent Blanc, entraîneur de l’OL : « Chaque année, on dit que la Coupe de France est le chemin le plus court pour aller en Europe. C’est vrai mais si vous prenez les gagnants de la Coupe de France sur les 10-15 dernières années, il y a une équipe qui l’a beaucoup gagnée ».