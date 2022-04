Stéphane Frappart au sifflet, Jérôme Rothen repris de volée

Dans : Coupe de France.

Le 7 mai prochain au Stade de France, l'OGC Nice et le FC Nantes s'affronteront en finale de la Coupe de France. Stéphanie Frappart a été désignée arbitre de la rencontre, ce qui n'a pas laissé indifférents les observateurs, dont Jérôme Rothen.

Le football français décernera le 7 mai prochain le second titre national de la saison. Il s'agira de la Coupe de France, qui ira s'ajouter au palmarès de Nice ou de Nantes. Les deux formations auront gros à jouer avec ce titre et la désignation de l'arbitre de la rencontre était très attendue. Stéphanie Frappart est l'heureuse élue, elle qui sera la première femme de l'histoire à avoir le privilège d'arbitrer une finale de Coupe de France. Problème, sa désignation n'a pas plu à tout le monde. Sur son compte Twitter, Jérôme Rothen a notamment fustigé un choix incohérent, pestant contre le manque de « mérite » qu'avait Stéphanie Frappart pour arbitrer un tel événement.

Galtier salue un choix fort... et logique

Dans son message, Jérôme Rothen rajoutait qu'il n'était d'ailleurs pas le seul à penser ça dans le monde du foot français, ou du moins de l’arbitrage. Manque de chance pour lui, les deux entraîneurs concernés par la finale de la Coupe de France, Christophe Galtier (Nice) et Antoine Kombaouré (Nantes), ont tour à tour validé la désignation de Stéphanie Frappart pour l'événement tant attendu. L'ancien de Lille a d'abord souligné un choix « professionnel » de la part de la Fédération Française de Football. « Je considère qu'elle fait partie des meilleures arbitres du championnat. Si elle a été nommée pour arbitrer, c'est que des personnes lui font confiance pour tenir ce genre de match et j'en suis convaincu. (...) Je ne pense pas que ce soit un choix politique de nommer une femme », a notamment indiqué Christophe Galtier, dénonçant en plus de cela les pétitions lancées par les fans contre Stéphanie Frappart sur les réseaux sociaux.

Kombouaré voit le positif

Comme dit plus haut, Antoine Kombouaré a lui aussi donné son avis sur Madame Frappart en conférence de presse. L'ancien coach du PSG ne veut pas rentrer dans les polémiques et accepte volontiers la désignation de l'arbitre internationale de 38 ans : « On accepte les décisions prises par les instances. C'est très bien que ça soit elle. Elle nous a arbitrés trois fois, pour deux défaites et une victoire. C'est une très bonne chose que ça soit une femme. J'ai le sentiment que les joueurs sont plus respectueux, râlent moins ». C'est tout ce qu'on peut espérer lors de cette finale entre Nantes et Nice, qui tenteront donc de succéder au PSG au palmarès de la compétition. Un PSG qui ne laisse en général que des miettes à la concurrence depuis son rachat par QSI en 2011.