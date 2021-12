Paris-OL : La police a interpellé trois Ultras

Dans : Coupe de France.

Par Corentin Facy

Depuis vendredi soir, la Préfecture de police de Paris mène l’enquête afin de faire la lumière sur les incidents du match entre le Paris FC et l’OL.

Il est bien sûr question d’identifier les fauteurs du trouble du côté du parcage de l’OL. Mais l’enquête ne s’arrête pas là car selon plusieurs sources, les Ultras de Lyon auraient été provoqués par des supporters du Paris Saint-Germain. Quoi qu’il en soit, l’enquête avance puisque ce mardi midi, la Préfecture de Police a annoncé dans un tweet officiel l’arrestation de trois supporters Ultras. « À la suite des incidents survenus lors du match opposant le Paris FC à l'Olympique Lyonnais, vendredi dernier, des investigations ont été menées qui ont conduit à l'identification et à l'interpellation, ce matin, de 3 supporters ultras. Enquête en cours » a publié la Préfecture de police sans en dire davantage pour le moment sur l’identité et l’appartenance de ses Ultras dont on ignore s’ils sont Lyonnais ou Parisiens.