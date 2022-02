Nice-OM ouvert au public, le Gym prend le risque

Dans : Coupe de France.

Par Corentin Facy

Vainqueur du PSG au Parc des Princes lundi soir, Nice accueillera l'OM en quarts de finale de la Coupe de France la semaine prochaine.

Après les graves incidents du 22 août dernier, le match entre l’OGC Nice et l’Olympique de Marseille sera placé à haut risque par le Préfet des Alpes Maritimes. En revanche, RMC affirme qu’un huis clos n’est pas envisagé pour ce quart de finale de la Coupe de France, d’autant plus qu’il n’y aura plus de jauges gouvernementales aux dates de cette affiche qui se disputera le 9 ou le 10 février. Les mesures de sécurité devraient en revanche être très renforcées du côté de l’OGC Nice, dont la gestion des événements du 22 août contre Marseille avait été vivement critiquée. Pour rappel, au cœur de l’été, Dimitri Payet avait été victime d’un jet de bouteille dans la tête avant que la pelouse ne soit envahie et que des coups soient échangés entre certains supporters de Nice et joueurs de l’OM.

🔴 Info RMC Sport - Pas de huis clos pour Nice-OM.



Bien que ce quart de finale de Coupe de France se classe à risque, le Préfet des Alpes Maritimes écarte la possibilité du huis clos. Les mesures de sécurité seront toutefois renforcées. — RMC Sport (@RMCsport) February 1, 2022

Après la victoire de son équipe face au Paris Saint-Germain lundi soir, Christophe Galtier se projetait déjà sur la réception de l’OM en quarts de finale de la Coupe de France. Et le natif de Marseille promettait une grande et belle ambiance à l’Allianz Riviera pour cette fête du football. « On connaît la relation entre Paris et la Coupe de France. Avant d’aller chercher ce trophée qui est à mes yeux le plus beau, il y a Marseille qui se présente. On aura dans un peu plus d’une semaine un match très intense contre l’OM qui a aussi une belle histoire avec ce trophée. Il y aura une grosse ambiance. Mais avant ça il y a le Championnat et Clermont, il va falloir continuer » a lancé Christophe Galtier, sur une très belle dynamique à Nice et qui entend bien en profiter pour battre Marseille en Coupe de France et ainsi se qualifier en demi-finale. Mais face à eux, les Aiglons auront une autre équipe qui tourne bien depuis quelques semaines…