Coupe de France ‍: PSG-Brest, Eric Roy tue le suspense avant le tirage

Par Antonin Courchay

Le tirage au sort des quarts de finale de la Coupe de France a lieu ce jeudi 6 février, et Éric Roy a donné son pronostic. Selon l'entraîneur du Stade Brestois, ce sera le Paris Saint-Germain.

Brest et le Paris Saint-Germain adversaires également en Coupe de France ? C'est possible. Après la rencontre en championnat samedi 1er février, soldée par une large victoire du PSG sur la pelouse de Francis-Le Blé (2-5), les deux équipes de Ligue 1 se retrouveront en Ligue des Champions dès mardi, pour le barrage aller de Ligue des Champions, avant la manche retour au Parc des Princes le 19 février. Mais avant le tirage au sort des quarts de finale de Coupe de France ce jeudi soir, l'entraîneur du SB29 Éric Roy a donné son pronostic avec un peu d'ironie.

Une quatrième confrontation entre Brest et le PSG ?

⌚️| 90+5' 𝐓𝐄𝐑-𝐌𝐈-𝐍𝐄́ ! Au bout du temps additionnel le Stade Brestois s'impose au stade de l'Aube face à une valeureuse équipe troyenne et se qualifie en quarts de finale de la @coupedefrance pour la 3e fois de son histoire ⚔️



Bravo les gars ! ❤️🤍#ESTACSB29 1️⃣-2️⃣ pic.twitter.com/a6YwQh0haf — Stade Brestois 29 (@SB29) February 4, 2025

Qualifié après sa victoire à Troyes mardi (1-2) pour la troisième fois de son histoire à ce stade de la compétition, Brest peut affronter soit Dunkerque, Saint-Brieuc, Angers, le PSG, Cannes, Guingamp, ou encore le vainqueur du match entre Bourgoin Jallieu et Reims. Mais pour Éric Roy, ce sera le Paris Saint-Germain. "Pour le prochain tour, Paris à Paris, ça va être compliqué, c’est écrit", a estimé l'entraîneur brestois. Si tel est le cas, Brest et Paris croiseront le fer quatre fois en un mois, les quarts de finale de la Coupe de France étant programmés le 26 février. L'entraineur du club breton espère au moins pouvoir jouer à domicile. « Le match (le 26 février) est calé la semaine après le barrage retour à Paris, entre des déplacements à Strasbourg et Lyon. Ça pourrait nous faire quatre déplacements consécutifs », craint légitimement Eric Roy, pour qui la fin de l'hiver va être musclée.