Coupe de France : La finale Nice-Nantes avancée au 7 mai

Par Claude Dautel

Initialement prévue le 8 mai au Stade de France, la finale de la Coupe de France entre l'OGC Nice et le FC Nantes aura lieu 24 heures avant.

« La finale de la Coupe de France, programmée initialement le dimanche 8 mai au Stade de France, est avancée au samedi 7 mai à 21h15. Elle opposera l’OGC Nice au FC Nantes. Cette décision a été prise par la Fédération Française de Football, en concertation avec les clubs finalistes et les diffuseurs de la Coupe de France (France Télévisions et Eurosport). Ce choix de la FFF permettra à l’ensemble des supporters de l’OGC Nice et du FC Nantes de participer plus facilement à cette grande fête du football que représente la finale de la Coupe de France. La finale avait été prévue originellement le dimanche 8 mai, dans la perspective d’une participation d’un club français aux demi-finales de l’UEFA Europa League ou de l’UEFA Europa Conference League, dont le retour est fixé le jeudi 5 mai. L’élimination de l’AS Monaco, seul club parmi les quatre demi-finalistes engagé en compétition européenne, a fait disparaitre cette hypothèse et permis de replacer la finale sur la date traditionnelle du samedi soir », a indiqué ce samedi la Fédération Française de Football.