Coupe de France : France TV et Eurosport scandalisent les clubs !

Dans : Coupe de France.

Par Claude Dautel

A l'occasion du 7e tour de Coupe de France, France TV et Eurosport diffuseront quelques matchs, mais pas tous. Cependant, les médias verrouillent la totalité des rencontres.

C’est ce week-end que se déroule le 7e tour de la Coupe de France avec l’entrée en lice des clubs de Ligue 1. Cette compétition est diffusée par Eurosport et France Télévisions qui ont acheté les droits, mais les deux chaînes ne donneront en direct que quatre matchs, dont deux pour des équipes continentales. Alors, pour faire plaisir à leurs supporters, de plus en plus habitués à voir toutes les rencontres en direct via différents médias, des clubs ont demandé à pouvoir diffuser des matchs via Youtube, Twitch ou bien encore Facebook. Cela est par exemple le cas de Dijon, le club relégué cette saison en Ligue 2 ayant fait part à la Fédération Française de Football de son souhait de donner en Live son match de Coupe de France face à l’ASC Saint-Apollinaire, un derby qui aura lieu à Gaston-Gérard. Aucune chaîne ne donnant cette rencontre en direct, le DFCO s’attendait à une réponse positive, à tort. La Fédération a en effet refusé cette diffusion par le club, rappelant que les droits avaient été vendus à Eurosport et France Télévisions qui ne diffuseront pas le match.

Le football en France : Dijon demande à la FFF de diffuser son propre match de Coupe de France via Twitch. La FFF refuse car les droits appartiennent à Eurosport et France TV.. qui ne diffuseront pas le match. — Fleck | Scout (@Fleck_Scout) November 10, 2021

Et dans la foulée de ce message, plusieurs clubs ont confirmé avoir également essuyé le refus de la FFF de donner gratuitement des matchs non-diffusés. « Je confirme que la FFF nous a aussi refusé la diffusion de tous les tours de coupe de France du Football Club Villefranche Beaujolais sur Twitch cette année … l’année dernière, elle nous avait autorisés, car les matchs étaient à huis clos, cette année refus catégorique », indique ainsi le club de National. Bien évidemment il y a une logique à voir le diffuseur officiel, qui paie pour cela, préserver ses droits, mais il y aurait également une logique à voir les matchs qui ne sont pas donnés par ces mêmes diffuseurs être en live. Nous sommes en 2021.

Le 7e tour de la Coupe de France à la télévision

- Samedi (14h30) : CS Plédrannais (R3)-JM Jumeaux de Mzaousia (Guy), sur France TV Mayotte La 1ère

- Samedi (16h05) : FC Libourne (N3)-Toulouse FC, sur Eurosport 2

- Samedi (19h00) : Trélissac Antonne FC (N2)-AS Vénus (Pol) sur France TV Polynésie La 1ère

- Dimanche (15h30) : CS Sedan-Ardennes (N)-Paris FC (L2), sur France 3 Régions et Eurosport 2