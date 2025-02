CdF ‍: Reims brise le rêve de Bourgoin au bout du suspense

Dans : Coupe de France.

Par Alexis Rose

Huitième de finale de la Coupe de France :

Stade Pierre-Rajon.

Bourgoin-Jallieu (N3) - Reims (L1) : 0-0, 2-3 aux tirs au but.



Tirs au but : Bozkurt (1) et Atik (5) pour Bourgoin-Jallieu ; Buta (2), Sangui (3) et Akieme (5) pour Reims.

Tombeur de l’OL au tour précédent, le Petit Poucet de Bourgoin-Jallieu rêvait de faire un nouvel exploit en conclusion de ces huitièmes de finale de la Coupe de France. En première période, Bozkurt mettait la pression sur Reims (13e), puis Jay se montrait décisif (29e) pour laisser son club de N3 en vie jusqu’à la mi-temps. Après la pause, le SDR poussait avec Ito (56e) ou Atangana (82e), mais sans trouver la faille jusqu'au coup de sifflet de l'arbitre. Au terme du temps réglementaire, Reims n’arrivait donc pas à faire respecter son rang de club de L1, et le club de cinquième division emmenait logiquement la formation qui a viré Luka Elsner cette semaine aux tirs au but.

Lors d'une séance pleine de stress, Bourgoin commençait parfaitement avec un arrêt de Jay face à Diakité (1), sauf que Wilson Mendy (2), Norde (3) et Ben Amar (4) butaient sur un grand Olliero, le remplaçant de Diouf. Et malgré une balle de match ratée par Ito (4) face à Jay, Akieme (5) envoyait Reims au paradis sur la dernière tentative !



Direction les quarts de finale ! 🔥



Nos Rémois s'imposent aux tir au but face à une très belle équipe berjallienne ! 👏#FCBJSDR #GoSDR pic.twitter.com/fYG8JQFXtz — Stade de Reims (@StadeDeReims) February 6, 2025

Grâce à cette qualification au bout du suspense, Reims rejoint le SCO Angers en quarts de finale. L’aventure se poursuivra donc le 25 ou le 26 février prochain pour le club de L1.