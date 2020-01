Dans : Coupe de France.

Seizième de finale de la Coupe de France :

Stade du Hameau.

Pau bat Bordeaux : 3 à 2 après prolongation.

Buts : Name (23e), Jarju (43e) et Gueye (117e) pour Pau ; Maja (41e) et De Préville (81e) pour Bordeaux.

Grâce à cet exploit, le club de National dirigé par Bruno Irles se qualifie donc pour les huitièmes de finale de cette Coupe de France. Au grand dam des Girondins de Paulo Sousa, qui s'enfoncent dans la crise après cette terrible désillusion...