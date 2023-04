CdF : Nantes prend une décision radicale en cas ce victoire

Dans : Coupe de France.

Par Adrien Barbet

Samedi 29 avril, le FC Nantes va défendre son titre en Coupe de France contre Toulouse. Alors que les Canaris luttent pour leur maintien en Ligue 1, une fête n'est pas envisagée en cas de victoire.

Le FC Nantes va disputer une deuxième finale de Coupe de France consécutive et pourtant, ce n'est pas l'événement le plus important pour eux dans cette fin de saison. Actuellement seizième de la Ligue 1 avec 32 points, Nantes est la première équipe non relégable avec seulement une meilleure différence de buts par rapport à Brest. Entre Auxerre, Strasbourg, Nantes et Brest, la lutte pour le maintien va être serrée jusqu'à la dernière journée. Outre ce sprint final décisif, Nantes dispute également la finale de la Coupe de France contre Toulouse, récemment promu en Ligue 1. Les Toulousains sont eux presque assurés de rester dans l'élite du football français la saison prochaine. En cas de victoire samedi, la fête sera de mise dans la ville rose. Tout le contraire à Nantes.

Nantes se concentre sur la Ligue 1 et n'envisage pas de fête pour la CdF

Selon les informations de Presse-Océan, confirmées par Ouest-France, le FC Nantes a pris la décision de ne pas fêter le titre si le club remporte encore une fois la Coupe de France. La saison dernière, plus de 10 000 personnes ont paradé dans les rues de Nantes et notamment place Foch pour acclamer les hommes d'Antoine Kombouaré. Mais cette année, l'objectif principal est le maintien. Ainsi, les Canaris vont fêter un probable titre en Coupe de France, uniquement si le maintien en Ligue 1 est validé à la fin de la saison. Il faudra donc attendre le dernier moment aux supporters nantais pour fêter quelque chose. Mercredi 3 mai, Nantes se délacera à Brest pour un choc probablement décisif dans la saison des clubs bretons.