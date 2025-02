CdF ‍: Le PSG évite la sortie de piste au Mans

Dans : Coupe de France.

Par Mehdi Lunay

Coupe de France, huitième de finale

Stade Marie-Marvingt

Le Mans-PSG 0-2

Buts : Doué (25e), Barcola (71e) pour le PSG

Un peu bousculé par Le Mans, le PSG s'en est remis au talent de ses attaquants pour décrocher le succès 2-0 et la qualification en quart de finale.

Après l'élimination surprise de Lille contre Dunkerque plus tôt dans la soirée, le PSG était prévenu et ne devait pas sous-estimer Le Mans. C'était d'autant plus le cas que le pensionnaire de National faisait trembler les Parisiens sur des attaques rapides. Les hommes de Luis Enrique prenaient finalement les devants grâce à un bon pressing. Doué récupérait un ballon mal dégagé par le gardien adverse et le punissait d'une frappe croisée. Cependant, le chemin était encore long pour les Parisiens. Gonçalo Ramos n'était pas en grande forme et le PSG ne tuait pas le match. Il fallait un excellent Safonov pour éviter l'égalisation surprise. Finalement, Barcola pliait le match après une course en profondeur parfaite et une frappe lourde sous la barre.

Nos Parisiens s'imposent et se qualifient pour le prochain tour de la @coupedefrance ! ✅#LMFCPSG 0️⃣-2️⃣ I #CDF 🏆 pic.twitter.com/m1TRXzPLAh — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) February 4, 2025

Le Mans faisait quand même frissonner une défense parisienne trop laxiste jusqu'au bout, à l'image d'une belle reprise détournée magnifiquement par Safonov (90e). Le PSG est donc qualifié pour les quarts de finale de la coupe de France dont il est plus que jamais l'immense favori.