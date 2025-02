CdF ‍: « ‍La honte ‍», Daniel Riolo fracasse les rivaux du PSG

Dans : Coupe de France.

Par Corentin Facy

Les clubs de Ligue 1 prennent la porte les uns après les autres dans cette édition de la Coupe de France, ce qui laisse une autoroute royale au PSG pour un nouveau titre mais cette fois, il ne faudra pas dire que c’est la faute du club parisien.

Marseille, Monaco, Lille, Lyon, Rennes, Nice… Les uns après les autres, tous les « gros » de Ligue 1 ont pris la porte dans cette Coupe de France 2024-2025. A tel point que désormais, on voit mal comment le Paris Saint-Germain pourrait s’y prendre pour ne pas soulever le trophée, même en alignant une équipe bis à chaque tour. Mais à l’heure où il est de bon ton de taper sur le Qatar et sur la sur-domination du PSG qui fausserait le championnat, force est de constater que dans cette Coupe de France, le club parisien n’y peut rien si tous ses rivaux se sont fait piteusement éliminer les uns après les autres.

CdF : Nice, Toulouse et Strasbourg dehors, sale soirée pour la L1 https://t.co/iyFU0lC0V6 — Foot01.com (@Foot01_com) February 5, 2025

Cela a d’ailleurs invité Daniel Riolo à pousser un gros coup de gueule sur l’attitude des clubs de Ligue 1 dans cette Coupe de France après la défaite de Nice sur la pelouse de Saint-Brieuc ce mercredi. « Les clubs n’en ont rien à cirer. Eux, l’histoire de la Coupe de France et ce que ça peut représenter d’offrir un titre, machin… Nice cette année, si tu leur parles de coupe, ils ont peur. En Coupe d’Europe ils ont été ridicules et de toute façon ils disent: 'on s’en fout, l’important c’est d’y revenir par le biais du championnat'. On prend l’oseille parce qu’il y a la compta… Je me demande si le 'pourquoi faire' n’intéresse pas que nous en fait » se désole Daniel Riolo avant de poursuivre.

Le PSG a une autoroute pour gagner la Coupe de France

« Ce n’est pas lié au PSG. Ils se tapent la honte. A quel moment c’est la faute du PSG ? C’est une excuse des supporteurs aveugles ça. Quand tu es dans une concurrence déloyale, ça n’excuse pas que le mec bosse mal » regrette le journaliste, exaspéré par le manque d’ambition des clubs français autour du Paris SG. Désormais, et ce n’est pas la faute du champion de France en titre, on voit mal comment le club de la capitale pourrait s’y prendre pour ne pas soulever la Coupe. « Brest, Dunkerque, Saint-Brieuc, Guingamp, Cannes, Angers et le vainqueur de Bourgoin-Reims... Eh @FFF , vous emmerdez pas à faire un tirage au sort demain soir et organisez plutôt la remise du trophée au PSG. Ça allègera un peu le calendrier et on gagnera du temps » peut-on d’ailleurs lire avec ironie sur les réseaux sociaux au lendemain de l’élimination niçoise, qui a suivi celle du LOSC.