CdF : Balayé par Andrézieux, l'OM a touché le fond !

32e de finale de la Coupe de France

Andrézieux - OM : 2-0

Buts : Ngwabije (17e) et Mila (82e) pour Andrézieux

L’année 2019 ne pouvait pas plus mal commencer pour l’Olympique de Marseille, balayé par Andrézieux en 32es de finale de la Coupe de France dimanche (2-0).

Pourtant, Rudi Garcia alignait son équipe type pour ne pas tomber dans le piège forézien. Mais la hargne d’Andrézieux avait raison d’une équipe bien pâle de l’OM, qui concédait l’ouverture du score dès le quart d’heure de jeu par Ngwabije (17e, 1-0). Marseille tentait de réagir et Florian Thauvin multipliait les exploits individuels pour créer un peu de lumière dans le jeu de Marseille. Mais l’international français était bien seul pour créer le danger. A force de gâcher des occasions et de tourner en rond autour de la surface d’Andrézieux, l’équipe de Rudi Garcia encaissait un deuxième but par Mila (82e, 2-0). Bilan : l’OM est éliminé de la Coupe de la Ligue, de l’Europa League, et désormais de la Coupe de France…