Maxime Lopez lâche la France pour l'Algérie

Le Paris FC peut compter dans ses rangs des joueurs de grand talent, mais qui n'ont pas encore connu les joies d'une sélection nationale. C'est notamment le cas de Maxime Lopez.

Le Paris FC compte valider son maintien en Ligue 1 le plus rapidement possible. Pour ce faire, le club de la capitale a dans son effectif des joueurs de qualité, motivés à l'idée de mener à bien le projet du PFC. On peut notamment citer Maxime Lopez, qui fait figure de cadre de l'écurie francilienne. Le milieu de terrain est un joueur expérimenté mais qui a encore une grosse frustration dans sa carrière, à savoir celle de ne jamais avoir été appelé en équipe nationale française. Il pourrait en revanche être sélectionné par une autre nation. Du côté de sa mère, Lopez a du sang algérien, ce qui lui permet d'être un candidat aux Fennecs

Maxime Lopez nouveau joueur algérien ?

D'ailleurs, il ne dirait pas non à la possibilité de jouer pour l'Algérie. Lors d'une interview accordée à Canal+, Maxime Lopez a en effet déclaré : « Bien évidemment que si on fait appel à moi en équipe d'Algérie, j'y vais ! Après, les gens diront, l'opportuniste, il y a la CAN et la Coupe du monde. Je pense que même sur une saison sans les deux, j'y serais allé si on avait fait appel à moi. Je suis un compétiteur et j'ai envie de jouer en équipe nationale aussi. (...) Si jamais on souhaite faire appel à moi, j'irai. On verra ce qu'il se passe dans le futur ».

Paris Ligue 1 # 11 D V N D D Ligue 1 Matchs 12 V Victoire 4 M Match nul 2 D Défaite 6 Buts Marqués 18 Buts Encaissés 21 Matchs Récents Tout afficher 07 novembre 2025 à 20:45 Ligue 1 Paris 0 — 1 Match terminé Rennes 01 novembre 2025 à 19:00 Ligue 1 Monaco 0 — 1 Match terminé Paris Meilleurs Joueurs Tout afficher 10 . I. Kebbal FRA • Âge 27 • Milieu Matchs 12 Buts 5 Passes décisives 4 Jaune 2 Rouge 0 Jaune Rouge 0 27 . M. Simon NGA • Âge 30 • Attaquant Matchs 12 Buts 3 Passes décisives 2 Jaune 0 Rouge 0 Jaune Rouge 0

Reste donc à savoir ce que fera désormais Vladimir Petković. Le sélectionneur de l'équipe d'Algérie a pas mal de joueurs à disposition mais si Maxime Lopez enchainait les matchs marquants, alors l'ancien de l'Olympique de Marseille pourrait bien avoir la chance de faire ses débuts avec les Fennecs, qui plus est à l'approche de deux grandes compétitions. Tout semble ouvert à l'heure actuelle pour le natif de la cité phocéenne.