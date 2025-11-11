Maxime Lopez lâche la France pour l'Algérie

Par contre toi tu bosses jamais ?
C''est bien pour les jeunes, vous pouvez y aller tranquille et vous direz : lors de OL vs PSG, il n'yavait pas main, pas de béquille sur l'adversaire, pas de tacle par derrière car le ballon étant parti c'est bon, foncez !! l'avenir est à vous. Ça va être drôle tient.
ils étaient plus investi lors de leur premier match , surtout M' baye qui a complétement disparu .
si ca avait été l'inverse je peux t'assurer que ca aurait fait scandale .. la c'est lyon donc on nous sort l'histoire de la zone grise .. etonnant quand on saitque morton prend un rouge apres intervention de la var dans cette fameuse zone grise .. etonnant la zone grise se deplacerait telle selon les matchs et les equipes ...
En vrai, ça veut juste dire que l'on peut faire des mains, faire des béquilles à l'adversaire, et faire des tacles par derrière, ce n'est pas grave le ballon est parti. Et pareil, pr le match vs Rennes, vous ne risquez rien, tant que ça glisse! c'est bon let's go. C'est bien pour les jeunes, j'applaudis :D.
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|27
|12
|8
|3
|1
|24
|11
|13
|25
|12
|8
|1
|3
|28
|11
|17
|25
|12
|8
|1
|3
|21
|11
|10
|22
|12
|7
|1
|4
|24
|16
|8
|20
|12
|6
|2
|4
|23
|15
|8
|20
|12
|6
|2
|4
|24
|21
|3
|20
|12
|6
|2
|4
|18
|15
|3
|18
|12
|4
|6
|2
|19
|17
|2
|17
|12
|5
|2
|5
|17
|18
|-1
|16
|12
|4
|4
|4
|18
|16
|2
|14
|12
|4
|2
|6
|18
|21
|-3
|14
|12
|3
|5
|4
|13
|17
|-4
|13
|12
|3
|4
|5
|10
|15
|-5
|11
|12
|3
|2
|7
|12
|27
|-15
|10
|12
|2
|4
|6
|14
|21
|-7
|10
|12
|2
|4
|6
|11
|18
|-7
|10
|12
|2
|4
|6
|14
|26
|-12
|7
|12
|2
|1
|9
|7
|19
|-12
"Si on fait appel à moi en équipe d'Algérie, j'irai" 🇩🇿 Maxime Lopez bientôt sous le maillot des Fennecs ? C'est ce qu'il a laissé entendre au DÉTECTIVE MATHOUX 👀 La version longue est disponible GRATUITEMENT sur nos réseaux et sur l'application CANAL+ 🎁