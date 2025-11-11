l2 maxime lopez et les arbitres le timide mea culpa iconsport 244556 0038 384348

Maxime Lopez lâche la France pour l'Algérie

Coupe du monde 202611 nov.
par Hadrien Rivayrand
0
Le Paris FC peut compter dans ses rangs des joueurs de grand talent, mais qui n'ont pas encore connu les joies d'une sélection nationale. C'est notamment le cas de Maxime Lopez. 
Le Paris FC compte valider son maintien en Ligue 1 le plus rapidement possible. Pour ce faire, le club de la capitale a dans son effectif des joueurs de qualité, motivés à l'idée de mener à bien le projet du PFC. On peut notamment citer Maxime Lopez, qui fait figure de cadre de l'écurie francilienne. Le milieu de terrain est un joueur expérimenté mais qui a encore une grosse frustration dans sa carrière, à savoir celle de ne jamais avoir été appelé en équipe nationale française. Il pourrait en revanche être sélectionné par une autre nation. Du côté de sa mère, Lopez a du sang algérien, ce qui lui permet d'être un candidat aux Fennecs

Maxime Lopez nouveau joueur algérien ? 

D'ailleurs, il ne dirait pas non à la possibilité de jouer pour l'Algérie. Lors d'une interview accordée à Canal+, Maxime Lopez a en effet déclaré : « Bien évidemment que si on fait appel à moi en équipe d'Algérie, j'y vais ! Après, les gens diront, l'opportuniste, il y a la CAN et la Coupe du monde. Je pense que même sur une saison sans les deux, j'y serais allé si on avait fait appel à moi. Je suis un compétiteur et j'ai envie de jouer en équipe nationale aussi. (...) Si jamais on souhaite faire appel à moi, j'irai. On verra ce qu'il se passe dans le futur ». 
Loading