Italie - Norvège : les compos (20h45 sur L'Equipe Live)

8e journée des qualifications pour la Coupe du Monde 2026 - Zone Europe :

La compo de l’Italie : Donnarumma - Di Lorenzo, Mancini, Bastoni, Dimarco - Politano, Locatelli, Barella, Frattesi - Retegui, Esposito.

La compo de la Norvège : Nyland - Ryerson, Ajer, Heggem, Wolfe - Thorstvedt, Berg, Berge, Nusa - Sorloth, Haaland.