CdM 2026 : Programme TV et résultats des matchs de mardi

Coupe du monde 202618 nov. , 00:00
parAlexis Rose
Qualifications pour la Coupe du Monde 2026 - Zone Europe :
Mardi 18 novembre
20h45 : Autriche - Bosnie-Herzégovine
Belgique - Liechtenstein (sur L'Equipe Live Foot)
Biélorussie - Grèce
Bulgarie - Géorgie 
Écosse - Danemark (sur L'Equipe Live Foot)
Espagne - Turquie (sur L'Equipe Live Foot)
Kosovo - Suisse 
Pays de Galles - Macédoine du Nord (sur L'Equipe Live Foot)
Roumanie - Saint-Marin
Suède - Slovénie

WC Qualification Europe

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Allemagne
15650116313
2
Slovaquie
12640268-2
3
Irlande du Nord
96303761
4
Luxembourg
06006113-12
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Suisse
13541013112
2
Kosovo
105311541
3
Slovénie
3503227-5
4
Suède
15014311-8
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Danemark
11532014311
2
Écosse
105311954
3
Grèce
652031012-2
4
Biélorussie
15014417-13
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
France
16651016412
2
Ukraine
1063121011-1
3
Islande
7621313112
4
Azerbaïdjan
16015316-13
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Espagne
15550019019
2
Turquie
12540115105
3
Géorgie
35104613-7
4
Bulgarie
05005118-17
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Portugal
13641120713
2
R. d'Irlande
106312972
3
Hongrie
8622211101
4
Arménie
36105319-16
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Pays-Bas
20862027423
2
Pologne
1785211477
3
Finlande
108314814-6
4
Malte
58125419-15
5
Lituanie
38035615-9
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Autriche
18760121318
2
Bosnie-Herzégovine
16751116610
3
Roumanie
1073131293
4
Chypre
8822411110
5
Saint-Marin
07007132-31
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Norvège
24880037532
2
Italie
18860221129
3
Israël
1284041920-1
4
Estonie
48116821-13
5
Moldavie
18017532-27
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Belgique
15743022715
2
M. du Nord
1373401239
3
Pays de Galles
13741214104
4
Kazakhstan
88224913-4
5
Liechtenstein
07007024-24
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Angleterre
24880022022
2
Albanie
148422752
3
Serbie
138413910-1
4
Lettonie
58125515-10
5
Andorre
18017316-13
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Croatie
22871026422
2
R. tchèque
16851218810
3
Îles Féroé
1284041192
4
Monténégro
98305817-9
5
Gibraltar
08008328-25
