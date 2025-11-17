CdM 2026 : Programme TV et résultats des matchs de mardi

|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|15
|6
|5
|0
|1
|16
|3
|13
|12
|6
|4
|0
|2
|6
|8
|-2
|9
|6
|3
|0
|3
|7
|6
|1
|0
|6
|0
|0
|6
|1
|13
|-12
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|11
|5
|3
|2
|0
|14
|3
|11
|10
|5
|3
|1
|1
|9
|5
|4
|6
|5
|2
|0
|3
|10
|12
|-2
|1
|5
|0
|1
|4
|4
|17
|-13
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|16
|6
|5
|1
|0
|16
|4
|12
|10
|6
|3
|1
|2
|10
|11
|-1
|7
|6
|2
|1
|3
|13
|11
|2
|1
|6
|0
|1
|5
|3
|16
|-13
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|13
|6
|4
|1
|1
|20
|7
|13
|10
|6
|3
|1
|2
|9
|7
|2
|8
|6
|2
|2
|2
|11
|10
|1
|3
|6
|1
|0
|5
|3
|19
|-16
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|18
|7
|6
|0
|1
|21
|3
|18
|16
|7
|5
|1
|1
|16
|6
|10
|10
|7
|3
|1
|3
|12
|9
|3
|8
|8
|2
|2
|4
|11
|11
|0
|0
|7
|0
|0
|7
|1
|32
|-31
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|15
|7
|4
|3
|0
|22
|7
|15
|13
|7
|3
|4
|0
|12
|3
|9
|13
|7
|4
|1
|2
|14
|10
|4
|8
|8
|2
|2
|4
|9
|13
|-4
|0
|7
|0
|0
|7
|0
|24
|-24
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|24
|8
|8
|0
|0
|22
|0
|22
|14
|8
|4
|2
|2
|7
|5
|2
|13
|8
|4
|1
|3
|9
|10
|-1
|5
|8
|1
|2
|5
|5
|15
|-10
|1
|8
|0
|1
|7
|3
|16
|-13
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|22
|8
|7
|1
|0
|26
|4
|22
|16
|8
|5
|1
|2
|18
|8
|10
|12
|8
|4
|0
|4
|11
|9
|2
|9
|8
|3
|0
|5
|8
|17
|-9
|0
|8
|0
|0
|8
|3
|28
|-25
Les brésilien se n est plus se que c étais, en France nous avons des jeunes bien meilleur que les brésilien
Endrick est côté a 35 M il est trop surcoté , vaz est côté a 4 M il est sous côté
En tout cas vaz a rien coûté à L OM il a que 18 ans il a déjà piqué la place à gouiri , en plus vaz est un français, en France nous avons beaucoup de talent, pourquoi aller chercher a l étrangers ? En plus vaz formé en France a sochaux puis a Marseille , il appartient à L OM contrairement à endrick il appartiendra jamais à Lyon
Endrick a rien fait non plus, pour un salaire a 200 000 c'est de l enfumage
En attendant c'est Endrick qui est au Real et pas Vaz, t'en sais quoi qu'il n'a rien envier ? T'y connais quelques chose toi...... Ton vaz n'a rien fait encore, t'emballe pas. Comme par hasard tu cite un joueur de l'OM, l'inverse m'aurait étonné...
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|27
|12
|8
|3
|1
|24
|11
|13
|25
|12
|8
|1
|3
|28
|11
|17
|25
|12
|8
|1
|3
|21
|11
|10
|22
|12
|7
|1
|4
|24
|16
|8
|20
|12
|6
|2
|4
|23
|15
|8
|20
|12
|6
|2
|4
|24
|21
|3
|20
|12
|6
|2
|4
|18
|15
|3
|18
|12
|4
|6
|2
|19
|17
|2
|17
|12
|5
|2
|5
|17
|18
|-1
|16
|12
|4
|4
|4
|18
|16
|2
|14
|12
|4
|2
|6
|18
|21
|-3
|14
|12
|3
|5
|4
|13
|17
|-4
|13
|12
|3
|4
|5
|10
|15
|-5
|11
|12
|3
|2
|7
|12
|27
|-15
|10
|12
|2
|4
|6
|14
|21
|-7
|10
|12
|2
|4
|6
|11
|18
|-7
|10
|12
|2
|4
|6
|14
|26
|-12
|7
|12
|2
|1
|9
|7
|19
|-12
