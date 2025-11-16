CdM 2026 : La RD Congo à un pas du Mondial

Finale des barrages pour la Coupe du Monde 2026 - Zone Afrique :

Stade Prince Moulay Abdellah (Rabat, Maroc).

Nigéria - RD Congo : 1-1 après prolongation, 3-4 aux tirs au but.

Buts : Onyeka (3e) pour le Nigéria ; Elia (32e) pour la RD Congo.

Tirs au but : Adams (3), Onyemaechi (4), Ejuke (5) pour le Nigéria ; Sadiki (2), Mayele (4), Balikwisha (5), Mbemba (6) pour la RD Congo.

Au bout du suspense et après une séance de tirs compliquée avec cinq loupés, la RD Congo remporte cette finale des barrages contre le Nigéria et valide donc son billet pour les barrages intercontinentaux à la Coupe du Monde 2026. De son côté, le Nigéria est éliminé et n'aura pas la chance de jouer le Mondial en Amérique l'été prochain.