Coupe de France

Coupe de France : Le programme complet du 8e tour

Coupe de France17 nov.
parClaude Dautel
8e tour de la Coupe de France programmé les 28, 29 et 30 novembre prochains
US Chauvigny (N3) – Stade Poitevin FC (N2)
SO Romorantin-Lanthenay (N3) – Blois Foot 41 (N2)
Vendée Fontenay Foot (N3) – La Berrichonne de Châteauroux (National)
Union Foot Touraine (N3) – ES Troyes Aube Champagne (L2)
FC Périgny (R1) – SC Beaucouzé (R1)
Cormontreuil FC (R1) – US Chantilly (N2)
Reims Sainte-Anne (R2) – Amiens SC (L2)
US Torcy PVM (N3) – Stade de Reims (L2)
FC Bogny-sur-Meuse (R1) – Saint-Maur-des-Fossés Lusitanos (N2)
APM Metz FC (R1) – Entente Feignies Aulnoye-Aymeries FC (N2)
AS Steenvoorde (R1) – Stade Béthune (R1)
AS Gosier (R1-Guadeloupe) – CMS Oissel (N3)
IC Croix Football (N3) – Saint-Pauloise FC (R1-Réunion)
AS Beauvais Oise (N2) – FC Dieppe (N2)
SC Abbeville (R2) – USL Dunkerque (L2)
Olympique Marcquois (R1) – FC Bondues (R1)
FC Annecy (L2) – Grenoble Foot 38 (L2)
FC Saint Cyr Collonges-au-Mont-d’Or (R1) – FC Rhône Vallées (R1)
Lyon La Duchère (N3) – Carnoux FC (N3)
AC Seyssinet-Pariset (N3) – Istres FC (N2)
US Saint-Malo (N2) – SC Bastia (L2)
Yvetot AC (R1) – Bayeux FC (R1)
US Avranches MSM (N2) – FCM Aubervilliers (N3)
Montreuil-sous-Bois FC (R1) – US Granville (N2)
Amicale Villeneuve-la-Garenne (R2) – Le Mans FC (L2)
FC Montceau Bourgogne (R1) – Montpellier Hérault SC (L2)
Hauts Lyonnais (N3) – US Feurs (N3)
Is Selongey Football (R1) – Football Bourg-en-Bresse Péronnas 01 (National)
US Ecotay Moingt (R3) – AS Saint-Étienne (L2)
FC Chalon (N3) – Le Puy Foot 43 (National)
Stade Plabennecois (R1) – Vendée Les Herbiers Football (N2)
Les Sables Vendée Foot (N3) – AG Plouvorn (R1)
Ancienne Château-Gontier (R1) – En Avant de Guingamp (L2)
Stade Lavallois Mayenne Football (L2) – ASC Le Geldar de Kourou (R1-Guyane Française)
Espoir de Sainte-Luce (R1-Martinique) – GSI Pontivy (N3)
US Concarneau (National) – Stade Briochin (National)
L’Union Saint-Jean FC (R1) – US Orléans Loiret Football (National)
US Colomiers (N3) – Pau FC (L2)
FC Marmande 47 (R1) – FC Bassin Arcachon (N3)
AS Mazères Uzos Rontignon (R1) – FC Girondins de Bordeaux (N2)
Canet-en-Roussillon FC (N3) – Rodez Aveyron Football (L2)
US Sarre Union (R1) – FC Sochaux Montbéliard (National)
FC Freyming (R2) – Racing Besançon Football (N3)
Sarreguemines FC (R1) – AS Nancy Lorraine (L2)
ASC Biesheim (N2) – Red Star FC (L2)
US Raon-l’Etape (R1) – FC Mulhouse (N3)
