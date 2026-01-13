ICONSPORT_281918_0012

Bayeux - OM : les compos (21h sur beIN Sports 1)

Coupe de France13 janv. , 20:27
parMehdi Lunay
2
Compo du Bayeux FC : Lecanu - Jouan, Delain, Lefèvre, Mayette - Cathrine, Marazzi, Lemasson - Aubel - Guillotte, Renaux
Compo de l'Olympique de Marseille : De Lange - Emerson, Medina, Pavard, Murillo - O'Riley, Nadir - Traoré, Gomes, Greenwood - Gouiri
2
Articles Recommandés
ICONSPORT_257042_0017
Premier League

Officiel : Carrick coach de MU jusqu’à la fin de saison

ICONSPORT_254280_0206
Mercato

Le Havre : Faivre fait demi-tour et signe à Auxerre

ICONSPORT_271844_0114
LOSC

LOSC : Daniel Riolo met Giroud et Pavard dans le même sac

ICONSPORT_249412_0376
OM

OM : Robinio Vaz fait une grosse boulette avant de signer

Fil Info

13 janv. , 21:32
Officiel : Carrick coach de MU jusqu’à la fin de saison
13 janv. , 21:20
Le Havre : Faivre fait demi-tour et signe à Auxerre
13 janv. , 21:00
LOSC : Daniel Riolo met Giroud et Pavard dans le même sac
13 janv. , 20:40
OM : Robinio Vaz fait une grosse boulette avant de signer
13 janv. , 20:38
L'ASSE lâche un jeune talent à Dunkerque (officiel)
13 janv. , 20:20
La finale de la CAN sur M6
13 janv. , 20:11
CdF : Du lourd pour Monaco et l'OM, l'OL épargné
13 janv. , 20:00
Le PSG laisse un boulevard à l'OL pour Noham Kamara

Derniers commentaires

Bakola va aussi quitter l'OM

Encore un joueur de région parisienne. Il est arrivé à 15 ans a l'OM, il n'a pas d'attache donc l'argent prime et comme Vaz il va partir. L'OM va toucher une belle somme en échange

Bayeux - OM : les compos (21h sur beIN Sports 1)

RDZ attend les conseils de l'entraîneur de Bayeux...

Bayeux - OM : les compos (21h sur beIN Sports 1)

Rennes préparez votre billet pour le Vél.

Le PSG laisse un boulevard à l'OL pour Noham Kamara

Luis Enrique fait confiance aux jeunes et pour le moment il a pensé qu'il ne pouvait entrer dans la rotation. Je fais confiance à LE pour le coup

Le PSG laisse partie Eddy Doué

Peut pas gagner tout chaque ann2e... 8 sur les 11 dernières, plus de 70 victoires sur cette période x'est pas non plus un drame juste relou pou rla dynamique.... après l'OM n'a pas gagné d'avance surtout

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Lens
40171313311318
2
Paris Saint Germain
39171232371522
3
O. Marseille
32171025361719
4
LOSC Lille
32171025332211
5
O. Lyonnais
301793525178
6
Rennes
301786329245
7
Strasbourg
241773726215
8
Toulouse
231765624222
9
Monaco
23177282730-3
10
Angers SCO
22176471820-2
11
Brest
22176472327-4
12
Lorient
19174762029-9
13
Le Havre
18174671523-8
14
Nice
18175392030-10
15
Paris
16174492231-9
16
Nantes
14173591628-12
17
Auxerre
121733111427-13
18
Metz
121733111838-20

Loading