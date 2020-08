UEFA : L'OL et le PSG, la Ligue 1 peut leur dire merci !

Dans : Coupe d'Europe.

Au lendemain du sacre du Bayern Munich en Ligue des Champions, l’UEFA a dévoilé son classement des clubs. Grâce à leurs parcours mémorable, l’OL et le PSG font un joli bond.

Malgré sa défaite dimanche soir en finale de la C1 contre le Bayern (1-0), le Paris Saint-Germain n’a pas tout perdu. Après leur parcours sensationnel, les Parisiens, tout comme leurs homologues lyonnais, rentrent un peu plus dans la hiérarchie des meilleures équipes européennes. L’UEFA vient d’actualiser son classement des clubs. Celui-ci prend en compte les performances réalisées sur les cinq dernières années et le Bayern Munich en a pris les commandes, au détriment du Real Madrid. Habitué à rallier les phases finales de Ligue des Champions, le PSG gagne un rang et se place septième avec 113 000 points. Grâce à leur finale, les hommes de Thomas Tuchel doublent le FC Séville, pourtant vainqueur de la Ligue Europa.

Zoom désormais sur l’OL. La présence des Gones dans le dernier carré est une véritable surprise, surtout au vu des cadors qu’ils ont éliminés en phase finale (Juventus, Manchester City). Pour la première fois depuis 2010, le club lyonnais rejoignait les demi-finales, et cette performance l’a fait fortement grimper au classement. 27e avant le début de la saison, l’OL se retrouve désormais 15e avec 83 000 points. Les meilleurs éléments du championnat de France sont loin derrière. L’AS Monaco se place au 39e rang alors que l’Olympique de Marseille, participant à la prochaine Ligue des Champions, se situe à la 53e place.