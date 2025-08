PSG - Tottenham ‍: Les Spurs perdent un atour majeur ‍!

Dans : Coupe d'Europe.

Par Nathan Hanini

Cette nuit en conférence de presse, l'attaquant Sud-Coréen Heung-min Son a annoncé son départ de Tottenham. La légende des Spurs va quitter le Nord de Londres à un an de la fin de contrat. Le club de Los Angeles est en pôle pour accueillir l'offensif de 33 ans. Sa présence face au PSG lors de la Supercoupe de l'UEFA est donc non confirmée.

C'est une petite bombe qui est tombée dans la nuit de vendredi à samedi. Légende des Spurs, Heung-min Son annonce son départ de Tottenham. Le capitaine du club du Nord de Londres s'en va après dix années et un trophée remporté en Ligue Europa la saison dernière. Alors qu'il ne lui reste qu'un an de contrat, l'international sud coréen (134 sélections, 51 buts) va quitter le continent européen pour un dernier bail. « Merci à tous les supporters des Spurs qui m'ont donné tant d'amour. C'est la décision la plus difficile que j'ai prise dans ma carrière. La raison principale est que j'ai accompli tout ce que je pouvais à Tottenham. Je quitte ce club comme un homme vraiment fier. J'ai besoin maintenant d'un nouvel environnement pour relever un nouveau défi », déclare-t-il en conférence de presse. Une bonne nouvelle pour le PSG qui ne devrait pas croiser la route de l'homme aux 454 apparitions avec les Spurs en finale de Supercoupe de l'UEFA.

Direction la MLS pour Son

Le LAFC est optimiste quant à la conclusion du contrat de Son, l'accord étant très avancé, en phase finale.



Son a pris sa décision de quitter les Spurs et les choses peuvent maintenant s'accélérer. pic.twitter.com/aRdkCVm9aQ – Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) 2 août 2025

Le 13 août prochain le vainqueur de la Ligue des champions et de l'Europa League se retrouveront du côté de l'Italie pour la Supercoupe de l'UEFA. Match de reprise pour le Paris Saint-Germain qui fera donc face à Tottenham. Des Spurs privés de Heung-min Son. Rien n'est encore sûr, mais le Sud-Coréen a des touches du côté de l'Arabie Saoudite, mais également du côté de la Turquie. Cependant, Fabrizio Romano révèle ce samedi, que le joueur de Tottenham est en négociations avancées avec Los Angeles FC du côté de la MLS. Un club où il pourrait retrouver son ancien partenaire Hugo Lloris.