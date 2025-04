William Saliba a une phobie, le PSG est prévenu

Dans : Ligue des Champions.

Par Nathan Hanini

Ce mardi, Arsenal reçoit le PSG dans le cadre de la demi-finale aller de la Ligue des champions. Une confrontation spéciale pour William Saliba. Le défenseur craint cependant une chose, une potentielle séance de tirs au but.

Patron d’une défense de fer depuis le début de la saison, William Saliba s’affirme comme une référence à son poste. Ce mardi, l’international français (28 sélections) va défier le PSG du côté de l’Emirates Stadium. Le natif de Bondy sera l’un des éléments clés de la rencontre car son assurance a souvent permis à Arsenal de jouer très haut et de harceler ses adversaires. Mais aussi ses bourdes récentes ont jeté le doute sur sa capacité à terminer la saison de manière appliquée et parfaite. L’ancien joueur de l’AS Saint-Etienne craint cependant une seule chose, devoir tirer un pénalty.

« Je ne tirerai plus jamais de pénalty »

No player has a better pass success rate than William Saliba (94.5%) in the Premier League this season. 🎯 pic.twitter.com/KqqnqST5tz — WhoScored (@WhoScored) April 27, 2025

Dans le Parisien, Fabio Frasconi, entraineur de William Saliba chez les jeunes s’est remémoré un épisode peu flatteur pour l’international français. « En quart de finale de la coupe de Seine-Saint-Denis en U12 contre Solitaires, on dispute une séance de tirs au but. William loupe sa tentative qui nous élimine. Il était inconsolable. Je l’ai ramassé à la petite cuillère. Il m’a dit : Plus jamais de ma vie, je tirerai un pénalty. Alors, je lui refais tirer un pénalty pour le remettre en confiance sur un match de championnat moins important et il le manque de nouveau. Il m’a dit : Là, c'est bon, je ne tirerai plus jamais de pénalty », a livré l'éductateur qui le suivant dans le 93 à l'époque. Arsenal devra donc éviter une séance de tirs au but lors de cette double confrontation, ou du moins jusqu'à ce que William Saliba doive tirer. Les Gunners cherchent à rallier la deuxième finale de Ligue des champions de leur histoire. La meilleure défense de Premier League va compter sur un William Saliba des grands soirs.