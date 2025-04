Vidéo ‍: Renversé en 3 minutes par Aston Villa, le PSG tremble

Dans : Ligue des Champions.

Par Mehdi Lunay

Avec 4 buts d'avance sur les deux matchs, le PSG se dirigeait vers une qualification facile. Cela est terminé après un but concédé avant la pause mais surtout deux juste après le retour des vestiaires. D'une superbe frappe, McGinn a permis à Aston Villa d'égaliser avant un troisième but signé Konsa. Plus qu'une défaite ce soir, la qualification en demies des Parisiens est sérieusement menacée.