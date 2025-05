TV ‍: Vague de critiques contre Paul Tchoukriel, Canal+ sous pression

Dans : Ligue des Champions.

Par Corentin Facy

Aux commentaires pour les matchs du PSG en Ligue des Champions cette saison, Paul Tchoukriel est très contesté par les internautes, qui supplient Canal+ d’envoyer François Marchal pour la finale contre l’Inter.

En retrait en ce qui concerne la diffusion de la Ligue 1 cette saison, Canal+ reste pour autant une place centrale du paysage audiovisuel footballistique en France. Et pour cause, la chaîne cryptée diffuse 100% de la Ligue des Champions et de l’Europa League et réalise grâce à ces deux compétitions européennes de très belles audiences. La campagne de Ligue des Champions du Paris Saint-Germain ne gâche rien pour Canal, qui a décidé de faire de Paul Tchoukriel son commentateur numéro un et par conséquent celui qui couvre tous les matchs du club parisien. Mais comme ce fut le cas après le match aller, le journaliste de 33 ans a été la cible de nombreuses critiques sur les réseaux sociaux au terme de la victoire du PSG au match retour contre Arsenal (2-1).

Paul Tchoukriel souffre notamment de la comparaison avec François Marchal, commentateur numéro deux de la chaîne, qui a notamment officié pour la double confrontation entre le Barça et l’Inter. « François Marchal ou Paul Tchoukriel pour la finale ? », « Tchoukriel insupportable. Marchal devrait être être le numéro 1 dans la hiérarchie des commentateurs », « Canal + mettez François Marchal et Christophe Jallet en commentateurs pour la finale svp. Govou est pas mauvais mais Paul Tchoukriel est insupportable. On peut être heureux pour un club français sans tomber dans le clubisme. J’ai l’impression d’écouter un supporter du PSG au PMU » peut-on lire sur X. D'autres commentaires dans le même ton ont fleuri, critiquant massivement le journaliste de Canal+.

François Marchal réclamé par le public pour la finale

« Tchoukriel en fait tellement trop et joue affreusement mal l'épique et le sensationnel », « C’est une catastrophe aucune objectivité c’est un fan du PSG qui commente il est insupportable. Pour le spectateur neutre c’est une purge Tchoukriel. Francois Marchal est tellement meilleur que lui » ou encore « La différence entre François Marchal et Paul Tchoukriel quand même... Le deuxième est à des années-lumière du premier » peut-on lire sur les réseaux sociaux, où les internautes se rejoignent sur leur préférence en ce qui concerne les commentateurs de Canal+ Il sera maintenant très intéressant de voir quel sera le choix de la chaîne cryptée pour la finale du 31 mai prochain à Munich entre le PSG et l’Inter même si, à moins d’une énorme surprise, Paul Tchoukriel sera confirmé par sa direction pour cette affiche très attendue. Surtout vues les audiences réalisée par la chaine de Vincent Bolloré sur les derniers matchs, rien ne laisse penser à un changement à ce niveau.