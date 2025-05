TV ‍: PSG - Arsenal, à quelle heure et sur quelle chaîne ‍?

Dans : Ligue des Champions.

Par Alexis Rose

Une semaine après avoir remporté le match aller à l'Emirates Stadium, le Paris Saint-Germain va recevoir Arsenal au Parc des Princes pour un billet pour la finale de la Ligue des Champions.

Quelle heure pour PSG - Arsenal ?

Le grand soir approche pour le club de la capitale française ! En roue libre en championnat depuis deux semaines, le PSG a sorti une grosse performance sur la pelouse d’Arsenal la semaine passée à l’aller (1-0). Pour ce retour, Paris va chercher à garder son avantage pour récupérer un ticket pour la finale de la Ligue des Champions. Ce PSG - Arsenal se jouera ce mercredi 7 mai à 21h00 au Parc des Princes.

Sur quelle chaîne suivre PSG - Arsenal ?

Ce choc entre Paris et Arsenal, faisant office de demi-finale retour de la Ligue des Champions, sera diffusé sur Canal+.

Les compos probables de PSG - Arsenal :

Vainqueur 1-0 à l’aller grâce à un but d’Ousmane Dembélé, le PSG veut finir de prendre sa vengeance sur les Gunners, après l'humiliation subie en début de saison à Londres (0-2). Pour cela, Paris cherchera d’abord à garder son avantage et si possible l’améliorer en cours de match pour valider sa qualification pour la grande finale de Munich. Lors de cette rencontre, Luis Enrique, qui a pu faire tourner son effectif à Strasbourg le week-end dernier (1-2), aura un groupe complet à disposition, même si Dembélé est incertain.

La compo probable du PSG : Donnarumma - Hakimi, Marquinhos, Pacho, Mendes - Neves, Vitinha, Ruiz - Doué, Dembélé, Kvaratskhelia.

Défait deux fois de suite la semaine dernière à domicile, contre Paris en C1 donc mais aussi en Premier League contre Bournemouth (1-2), Arsenal doit se relever au plus vite pour ne pas plomber sa fin de saison. Avec comme objectif de retrouver une finale de Champions pour la première fois depuis 2006, les hommes de Mikel Arteta vont faire le déplacement à Paris avec une grosse envie, celle de renverser la tendance après un match aller compliqué.

La compo probable d’Arsenal : Raya - Timber, Saliba, Kiwior, Lewis-Skelly - Odegaard, Rice, Merino - Saka, Trossard, Martinelli.