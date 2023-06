TV ‍: Manchester City - Inter Milan, à quelle heure et sur quelles chaînes voir la finale ‍?

Dans : Ligue des Champions.

Par Alexis Rose

Après les succès de Séville en Europa League et de West Ham en Conférence League, Manchester City et l’Inter Milan vont se disputer le trophée le plus convoité de la saison : la Ligue des Champions. Une rencontre alléchante qui clôturera la saison de clubs en beauté.

Quelle heure pour Manchester City - Inter Milan ?

Un an après le sacre du Real Madrid au Stade de France, c’est un nouveau champion qui sera sacré ce week-end. Cette finale de la C1 se jouera effectivement ce samedi 10 juin à 21 heures au Stade olympique Atatürk d'Istanbul. L’arbitre du match le plus important de la saison sera le Polonais Szymon Marciniak, un habitué des grands rendez-vous.

Sur quelles chaînes suivre Manchester City - Inter Milan ?

Comme chaque saison, la finale de la Ligue des Champions sera proposée au plus grand nombre. Vu que cette rencontre au sommet entre Manchester City et l’Inter Milan sera diffusée en clair sur TF1, mais aussi en crypté sur Canal+. Sur la Une, les commentaires seront assurés par le célèbre duo Grégoire Margotton - Bixente Lizarazu.

Commentaires : @gregmargotton et @BixeLizarazu pic.twitter.com/MMa0mdu56W — En Pleine Lucarne (@EnPleineLucarne) May 17, 2023

Les compos probables de Manchester City - Inter Milan :

Deux ans après sa défaite en finale contre Chelsea, Manchester City espère enfin remporter la première Ligue des Champions de son histoire. En quête de cette coupe aux grandes oreilles depuis plusieurs saisons, et notamment depuis l’arrivée de Pep Guardiola en 2016, les Citizens ont toutes les cartes en main pour réaliser le triplé après leurs succès en Premier League et en FA Cup. Mais pour cela, il faudra trouver la faille dans la défense de l’Inter. En tout cas, pour cette rencontre, Guardiola pourra compter sur un effectif au complet.

La compo probable de Manchester City : Ederson - Walker, Ruben Dias, Akanji - Stones, Rodri - Bernardo Silva, De Bruyne, Gundogan, Grealish - Haaland.

Auteur d’une saison un peu compliquée en Serie A, avec une troisième place finale à une petite vingtaine de points de Naples, l’Inter a réussi à performer en coupes. Vainqueur de la Coupe d’Italie en mai, le club de Milan espère maintenant remporter la LDC. Mais pour offrir une quatrième étoile, après 1964, 1965 et 2010, aux Nerazzurri, le groupe de Simone Inzaghi va devoir réaliser une performance XXL pour dominer le Man City de Guardiola. Une mission que l’entraîneur italien devra remplir sans Correa, blessé.

La compo probable de l’Inter Milan : Onana - Darmian, Acerbi, Bastoni - Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco - Dzeko, Martinez.