TV : Bayern Munich - PSG, sur quelles chaînes regarder le match ?

Le PSG va tenter de réussir un exploir majeur ce mercredi à l'Allianz Arena en s'imposant de deux buts au moins face au Bayern Munich. Les fans de foot et de Paris ne voudront pas rater ce match donné bien évidemment en direct à la télé.

Quelle heure pour Bayern Munich – PSG ?

Depuis qu’il a perdu face au Bayern, le club de la capitale française va bien mieux. En signant trois belles victoires en championnat, avec notamment un 3-0 contre l’OM sur la pelouse du Stade Vélodrome, le PSG a fait le plein de confiance avant de se déplacer à Munich pour affronter le Bayern dans ce choc des huitièmes de C1. Un match qui aura lieu ce mercredi 8 mars à 21 heures à l’Allianz Arena. L'arbitre de la rencontre sera l'Italien Daniele Orsato.



Sur quelles chaînes suivre Bayern Munich – PSG ?

Comme chaque grand rendez-vous européen, ce duel entre Munich et Paris sera disponible sur deux chaînes différentes pour satisfaire un maximum d’abonnés. En effet, ce Bayern - PSG sera diffusé sur RMC Sport 1 mais aussi sur Canal+.

Sur Canal Plus, les commentaires seront assurés par Paul Tchoukriel et Habib Beye, Dominique Armand sera en bord terrain. Alors que sur RMC, les commentaires seront réalisés par Jérôme Sillon et Johan Djourou, alors que Rémi Dumont sera en bord terrain.

Les compos probables de Bayern Munich – PSG :

Suite à sa victoire au Parc des Princes en février dernier, le Bayern va recevoir le PSG avec l’ambition de finir le travail pour poursuivre sa route en Coupe d’Europe. Plutôt en bonne forme, avec six victoires lors des sept derniers matchs, le groupe de Julian Nagelsmann devra contenir les attaques du duo Mbappé - Messi. Pour cela, l’entraîneur allemand sera privé d’Hernandez, Mazraoui, Neuer ou Pavard.

La compo probable du Bayern Munich : Sommer - Stanisic, Upamecano, De Ligt - Coman, Goretzka, Kimmich, Davies - Muller, Choupo Moting, Musiala.

Pratiquement assuré de remporter le titre de champion de France, le PSG n’a maintenant qu’un seul objectif en tête : continuer son aventure en Ligue des Champions. Mais pour cela, il faudra passer par-dessus l'obstacle Bayern en gagnant par un but d’écart pour jouer la prolongation ou plus pour aller directement en quarts. Sauf que pour remplir cet objectif, Christophe Galtier sera privé de plusieurs cadres comme Neymar ou Kimpembe.

La compo probable du PSG : Donnarumma - Hakimi, Marquinhos (cap.), Ramos, Danilo, Nuno Mendes - Vitinha, Verratti, Fabián Ruiz - Mbappé, Messi

Les déclas d'avant-match :

Christophe Galtier, entraîneur du PSG : « Tous les matchs sont importants. On est dans une compétition très difficile. Il y aura un vainqueur et un vaincu. C’est comme ça. Tous les matchs, on les joue avec l’ambition de les remporter. La Ligue des Champions est toujours un objectif très élevé. Le PSG doit avoir un comportement beaucoup plus agressif, conquérant. Si nous sommes dans cet état d’esprit, on a la possibilité de se qualifier. Il faut jouer beaucoup plus que ce que nous avons fait à l’aller. On a autre plan de jeu. La présence de Kylian donne plus de profondeur et de percussion. On veut être plus haut et mettre plus de pression. Et si possible récupérer le ballon plus tôt dans le camp munichois ».



🎙 #FCBPSG I #UCL



Julian Nagelsmann, entraîneur du Bayern Munich : « L’absence de Neymar ? Ça ne change pas grand-chose. Mbappé va débuter, ça, ça change les choses. Le PSG a une idée claire avec Messi et Mbappé en attaque. Il faut empêcher les passes vers Messi. Mais on peut pas tout défendre, Yann Sommer aura un rôle à jouer. La défense du PSG, une faiblesse ? Je ne dirai pas ça. Ils ont un comportement très clair dans certaines situations, on a quelques idées pour leur faire mal. On ne va pas se limiter à la défense. Le PSG a des caractéristiques claires, avec un comportement clair que vous pouvez utiliser. Mais il y a aussi des dangers de contre-attaques si vous les utilisez mal ».