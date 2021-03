TV : BeInSports récupère la Ligue des champions jusqu'en 2024

Dans : Ligue des Champions.

Décidément, cela bouge dans les droits TV puisque BeInSports annonce avoir trouvé un accord avec l'UEFA pour diffuser une majorité des matchs de la Ligue des champions jusqu'en 2024.

Même si Canal+ a acheté les droits des deux meilleures affiches de chaque journée de Champions League, les mardis et mercredis soirs, étant assuré de pouvoir faire suivre à ses abonnés le parcours des clubs français, BeInSports annonce ce lundi avoir acheté tout le reste des rencontres de Ligue des champions. « beIN SPORTS est heureux et fier d'annoncer le retour de l'UEFA Champions League sur ses antennes - la plus prestigieuse des compétitions de football en Europe – sur la période 2021-2024, en remportant la quasi intégralité de la compétition avec une offre financière raisonnée et réfléchie.beIN SPORTS a remporté le « Lot B » de l’appel d’offres, qui comprend les droits exclusifs et en direct de 104 matchs de l'UEFA Champions League, la garantie de diffusion d’un club français lors de chaque journée (seulement si 3 clubs français sont présents au-delà de la phase de groupes), un Multiplex dédié chaque soir de compétition, rediffusions de l’intégralité des matchs, sans oublier le magazine du mardi et du mercredi proposant l’intégralité des résumés de matchs sur l’ensemble de la compétition, y compris la finale », précise la chaîne qatarie.

BeInSports retrouve un gros catalogue football

Patron de BeInSports France, Yousef Al-Obaidly, se réjouit de voir la C1 revenir sur son média. « Nous sommes très heureux de proposer de nouveau la Champions League à nos abonnés. Mais il s’agit également d’une déclaration d’intention importante au sein d’un marché hautement concurrentiel – beIN SPORTS offre le catalogue de droits le plus large et le plus complet en France, et de loin (…) Pour nos abonnés, nous avons à cœur de leur proposer la plus belle offre, la meilleure couverture possible en compagnie de talents et consultants reconnus », précise le dirigeant de BeInSports, qui cette saison a récupéré la totalité des droits de la Ligue 2, en plus des championnats italiens, allemands et espagnols.