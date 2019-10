Real Madrid : Zidane vire Courtois pour mettre Areola en plein match

Dans : Ligue des Champions, Coupe d'Europe.

Coup de tonnerre à Madrid à l’occasion de la réception de Bruges. Non seulement le club belge mène 0-2 à la pause, mais Zinedine Zidane a décidé de prendre des sanctions fortes à l’encontre de son gardien. Thibaut Courtois, très peu inspiré en première période, a en effet cédé sa place à Alphonse Areola, qui va donc jouer sa première à domicile en Ligue des Champions sous le maillot du Real. Une preuve de plus que le Belge ne rassure plus personne au sein de la Maison Blanche, et c’est Alphonse Areola qui en profite pour le moment.