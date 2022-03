Real Madrid - PSG : A quelle heure et sur quelle chaîne regarder le match en direct

Dans : Ligue des Champions.

Par Alexis Rose

Avec un avantage d'un but, le Paris Saint-Germain va chercher à valider sa qualification pour les quarts de finale de la Ligue des Champions sur la pelouse du Real Madrid ce mercredi soir.

Quelle heure pour regarder Real Madrid - PSG ?

Défait à Nice le week-end dernier en L1 (0-1), le PSG avait sûrement la tête à la Coupe d’Europe. En même temps, ce match retour face au Real Madrid occupe les esprits de tous les joueurs. Ce choc des huitièmes se disputera ce mercredi 9 mars à 21 heures au Stade Santiago Bernabeu. Le match sera arbitré par le Néerlandais Danny Makkelie.

Sur quelle chaîne suivre Real Madrid - PSG ?

Comme chaque affiche du PSG cette saison en Ligue des Champions, ce Real-Paris sera diffusé sur deux antennes, celle de Canal+ et celle de RMC Sport 1. Sur Canal, Paul Tchoukriel et Habib Beye seront aux commentaires alors que Dominique Armand sera en bord terrain.

Les compos probables de Real Madrid - PSG :

En pleine forme ces derniers temps en Liga, avec trois victoires de suite depuis le revers subi à Paris, le Real Madrid abordera cette rencontre en confiance. Mais pour tenter de renverser la tendance, Carlo Ancelotti sera privé de Casemiro et Ferland Mendy (suspendus).

La compo probable du Real Madrid : Courtois - Carvajal, Militao, Alaba, Marcelo - Modric, Camavinga, Kroos - Rodrygo, Benzema, Vinicius.

Alors que Mauricio Pochettino devait déjà faire face à plusieurs absences, comme celles de Ramos ou Herrera, l’entraîneur du PSG peut craindre le pire. Puisqu’en ce début de semaine, Kylian Mbappé a reçu un coup à un pied, il est donc incertain pour ce huitième de finale retour de C1.



La compo probable du PSG : Donnarumma - Hakimi, Marquinhos, Kimpembe, Nuno Mendes - Gueye, Paredes, Verratti - Neymar, Messi, Mbappé.

La décla du coach :

Mauricio Pochettino, entraîneur du PSG : « La meilleure manière de défendre un score pour une équipe comme le PSG c’est d’attaquer et de dominer. On a pu le faire chez nous mais mercredi cela va être plus compliqué. Et pas seulement à cause des blessures. C’est comme une finale et le match va nous demander une exigence très forte. Il faut aborder le retour comme le match aller. Madrid ne va pas changer sa façon de jouer à part les blessés et les suspendus. La philosophie de jeu est la même. On se connaît bien, on a vu tous leurs matchs et eux les nôtres. Il faudra avoir de l’intensité, on va essayer de disputer le contrôle du ballon pour s’éloigner de notre surface. On va essayer de bien ressortir le ballon puis presser pour avoir des occasions. C’est un match où l’on peut aussi attendre des choses tactiques en fonction des joueurs sur le terrain ».



La décla de Neymar :

« Entre nous et le Real Madrid, ce sera toujours 50-50, il ne peut pas y avoir de favori parce qu'il y a de grands joueurs des deux côtés. On a un avantage grâce au score du match aller, mais on doit penser à gagner, à mieux jouer encore. Je suis en tout cas content de jouer devant du public et je suis sûr que c'est le cas de mes coéquipiers aussi, avec l'objectif de ramener la victoire à la maison. Des souvenirs de ce stade ? J’en ai beaucoup… J'ai joué ici souvent, marqué des buts, fait des passes décisives, on a fait de très beaux matches ici. C'est un stade avec une grande histoire. C'est un plaisir pour moi d'y jouer mais aussi pour tous les joueurs.»