Real Madrid : 780 millions d'euros de côté pour révolutionner le football

Dans : Ligue des Champions.

Par Alexis Rose

Principal instigateur de la Super League européenne, le Real Madrid risque d’être expulsé de la Ligue des Champions en cas de deuxième tentative de putsch. Le club merengue anticipe cette possibilité.

Entre le Real Madrid et la Ligue des Champions, l’histoire d’amour est très belle. Puisque le tenant du titre est le club le plus titré dans l'histoire de la compétition avec 14 victoires. Présent à toutes les époques, des années 1950 aux années 2020 en passant par les succès historiques de Zidane, le club espagnol est le meilleur représentant de la C1. Mais cela sera bientôt peut-être de l’histoire ancienne, puisque le Real pourrait être viré de la Ligue des Champions par l’UEFA au cours des prochaines années. En tout cas, les Merengue se préparent à cette éventualité. Tout cela à cause de la Super League. Faisant partie des principaux promoteurs du mini-championnat regroupant plusieurs grands clubs européens, le Real sait que son avenir en C1 se jouera d’ici au début de l’année 2023. Date à laquelle la Cour de justice de l'Union Européenne doit statuer dans le procès opposant l’UEFA et la Super League, qui s’est tenu ces derniers mois au Luxembourg. Si l’instance qui gère le football européen venait à gagner son procès, l’une des conséquences serait le pouvoir d'Aleksander Ceferin, le président de l'UEFA, d'exclure les principaux acteurs de cette Super League, dont le Real.

Le Real a prévu le coup

⚪️💰 El Real Madrid se ha aprovisionado económicamente por si la UEFA le expulsa por la Superligahttps://t.co/3V9dW1supl — Mundo Deportivo (@mundodeportivo) September 21, 2022

Pour éviter d’être pris au dépourvu, Madrid a prévu le coup en mettant 780 millions d'euros de côté pour les années à venir. En effet, selon les informations de Vozpópuli, le Real s'est approvisionné économiquement pour pouvoir affronter une ou plusieurs saisons sans les revenus de la lucrative Ligue des Champions. L'idée serait donc d'avoir les reins suffisamment solides pour ne pas plonger malgré cette décision radicale, et préparer l'avenir sereinement avec la mise sur pied de la Super League. Malgré tout, le Real entend bien doubler la valeur de son club avant 2025 pour dépasser la barre du milliard d’euros de chiffres d’affaires. Pour cela, le nouveau stade Santiago Bernabeu sera le principal levier avec la… Super League ? Si jamais le Real venait à être expulsé de la Ligue des Champions par l’UEFA, le club espagnol pourrait alors refaire le forcing pour lancer pour de bon cette fameuse compétition européenne avec quelques clubs rivaux, comme le Barça ou la Juventus.