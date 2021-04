Real-Liverpool : Benzema est incroyable, Klopp transpire

Dans : Ligue des Champions.

De nouveau buteur contre Eibar ce week-end, Karim Benzema totalise 24 buts et 6 passes décisives depuis le début de la saison au Real Madrid.

L’international français est définitivement le joueur offensif majeur du Real Madrid alors que se profile un choc face à Liverpool en Ligue des Champions ce mardi (21 heures). De toute évidence, l’affiche entre les Merengue de Zinedine Zidane et les Reds de Jürgen Klopp promet d’être explosive. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que l’entraîneur allemand de Liverpool redoute l’efficacité clinique de Karim Benzema. En conférence de presse, Jürgen Klopp a d’ailleurs confirmé qu’il avait préparé un plan anti-Benzema qui consiste notamment à couper la relation entre les milieux de terrain et l’ancien attaquant de l’Olympique Lyonnais. Judicieux quand on sait que les principaux pourvoyeurs de ballons de Karim Benzema se nomment Luka Modric et Toni Kroos.

« Vous essayez toujours. Ces attaquants de classe mondiale, vous devez les couper du reste de l’équipe, faire en sorte que les passes n’arrivent pas jusqu’à lui. Aucun attaquant au monde ne peut marquer un but sans le ballon. Pourrons-nous le faire pendant 180 minutes ? Je n’en suis pas sûr. Mais nous essaierons quand même. C’est la seule façon de faire que je connaisse. Si je laisse Benzema faire ce dont il a envie, réaliser ce qu’il fait exceptionnellement bien, nous n’avons aucune chance. Mais si on peut réduire ses opportunités, cela nous donnera une meilleure chance de ne pas le voir marquer » a commenté Jürgen Klopp, bien conscient que le danger n°1 du Real Madrid se nomme Karim Benzema. L’Allemand est d’autant plus inquiet que pour contrer Karim Benzema, il sera privé de ses défenseurs Virgil Van Dijk, Joe Gomez et Joël Matip ainsi que de son capitaine Jordan Henderson. Face à Arsenal samedi soir en Premier League, ce sont les jeunes Phillips et Kabak qui étaient titulaires en défense centrale.