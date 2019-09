PSG-Real : Zidane est un zéro, l’Espagne le descend déjà

Dans : Ligue des Champions, Liga, Coupe d'Europe, PSG.

Grosse déconvenue pour le Real Madrid, qui s’est pris un 3-0 net et sans bavure ce mercredi face au PSG.

Dans une rencontre où les Madrilènes n’ont jamais existé, ils n’ont clairement pas été au niveau demandé. Et le premier coupable est bien Zinedine Zidane pour la presse espagnole, et notamment Marca, qui s’en donne à cœur joie sur l’entraineur français ce jeudi. Il faut dire que ses relations annoncées comme tendues avec le président Pérez autorisent visiblement les médias à faire descendre le coach français de son piédestal, alors qu’il reste un personnage très apprécié à Madrid.

Mais après le revers contre le PSG, « ZZ » s’est tout simplement pris un 0 dans les notes de Marca. Les choix de départ, le manque d’envie de ses joueurs, la pauvreté offensive de son équipe, tout lui est reproché, même s’il n’est pas le seul à avoir failli. La preuve, cinq joueurs ont aussi eu droit à aucun point, à savoir Courtois, les défenseurs Carvajal et Varane, le milieu Kroos et Hazard. Un message très fort en tout cas de la part du média pro-madrilène, qui a bien vu le fiasco de cette rencontre, et assure qu’il ne sera pas possible d’aller bien loin en Coupe d’Europe avec un Real dans cette formation et cet état d’esprit.