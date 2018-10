PSG - Belgrade truqué ? Pierre Ménès résume tout en une phrase

Dans : Ligue des Champions, Coupe d'Europe, PSG.

Depuis vendredi soir, et l'annonce par L'Equipe d'une enquête en cours sur le match PSG-Etoile Rouge suite à une dénonciation anonyme auprès de l'UEFA, tout le monde s'excite et a un avis sur le déroulement de cette rencontre gagnée 6-1 par le club capitale. Même si tout le monde est à peu près d'accord pour dire que la formation serbe est passée à côté du match et pouvait perdre 9-1 ou même pire, compte tenu du nombre d'occasions du Paris SG en fin de rencontre, cet écart de 5 buts colle avec le scénario qui aurait annoncé à l'UEFA.

Mais en dehors de cela, zéro preuve pour l'instant, l'enquête étant lancé depuis un peu plus de deux semaines. Pour Pierre Ménès, il y a tout de même une chose cruciale à constater, c'est que le Paris Saint-Germain n'est pas réellement impliqué de manière délictueuse dans ce dossier. « Ce que je pense de cette histoire de match truqué ? Que le PSG n’est concerné en rien et qu’il faut attendre les résultats de l’enquête », constate le consultant de Canal+, qui connaît trop bien le monde médiatique pour savoir que le Paris SG est forcément sali indirectement, même s'il n'a rien à se reprocher.