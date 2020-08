OL-PSG : « On prend l’Europe, on l’encule », la polémique explose !

Dans : Ligue des Champions.

Un message très explicite sur Twitter évoquant les performances de l'OL et du PSG en Ligue des champions est devenu une affaire d'état.

A l’occasion des grandes soirées de football, les comptes parodiques ou provocateurs s’en donnent à cœur joie dans l’espoir de faire le buzz. Et ce dimanche, Winamax a réussi à faire parler de lui, en flirtant avec les limites. Et pour cause, le compte Twitter du site de paris sportif, toujours chambreur et sans langue de bois, a publié une photo du groupe PNL en remplaçant la tête des deux artistes par les logos du Paris Saint-Germain et de l’OL. Faisant référence aux paroles d'une des oeuvres des deux chanteurs parisiens « On prend l'rap, on l’encule à deux », le compte a écrit « On prend l’Europe, on l’encule à deux ».

Une inspiration qui a provoqué l’indignation de la Ministre déléguée aux Sports, Roxana Maracineanu. « Sérieusement @WinamaxSport vous vous croyez où? Votre tweet est à vomir. @TwitterFrance Ça ne vous dérange pas de laisser passer ce genre de messages? » a publié l'ancienne championne de natation, tout simplement outrée par un tel message. Et Roxana Maracineanu n’est pas la seule politicienne à avoir été choquée puisque Marlène Schiappa s’est également immiscée dans cette polémique. « On peut, bien sûr, se contenter de répéter ce qu’on a toujours entendu. On peut aussi réfléchir à la portée de nos propos publics », a lancé la Secrétaire d’État chargée de l’Égalité entre les femmes et les hommes. Ce qui est certain, c'est que Winamax voulait faire parler de lui, c’est réussi, notamment grâce à l'intervention des deux ministres. Ce n'est pas la première fois que le community manager du site de paris en ligne provoque des remous, on se souvient notamment d'un message avec une image très explicite concernant l'Olympique Lyonnais, ce qui avait provoqué la fureur de Jean-Michel Aulas.