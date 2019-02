OL-Barça 0-0, Messi est muselé et Lyon est dans le coup !

Dans : Ligue des Champions, Coupe d'Europe, OL.

Lyon a tenu bon face à Barcelone et s’en sort avec un match nul 0-0 qui lui permet de continuer à rêver en Ligue des Champions. Même résultat pour le choc entre Liverpool et le Bayern.

Souvent loué pour ses coups tactiques dans les grands matchs, Bruno Genesio avait une nouvelle fois décidé de surprendre au coup d’envoi, notamment en laissant son homme de la Ligue des Champions, Maxwel Cornet, sur le banc de touche. Cela permettait à Terrier et Traoré de débuter avec Memphis, en soutien de Dembélé pour une composition tout de même osée. Et Lyon allait le payer dans le jeu avec d’énormes trous dans son milieu de terrain, sans conséquence tant les Barcelonais se trouvaient inhabituellement imprécis dans le dernier geste. L’OL parvenait également, quand le rythme devenait plus fou, à se montrer dangereux, à l’image de cette belle frappe de Terrier sur la barre de Ter Stegen (8e). Mais à la pause, le 0-0 laissait toutes les possibilités ouvertes.

En seconde période, la domination barcelonaise se faisait plus pressante, avec un ballon monopolisé, mais toujours des coups mal terminés. Et comme Lopes dans les buts ainsi que Denayer devant lui tenaient la baraque, le 0-0 était conservé jusqu’au bout. Un résultat qui laisse l’OL avec des chances entières, même si le FC Barcelone a historiquement l’habitude de faire la différence au Camp Nou quand il y joue un match retour.

Dans l’autre match, même punition avec l’absence de buts entre Liverpool et le Bayern Munich.