Odegaard défie déjà le PSG et ses supporters

Battu au match aller par le Paris Saint-Germain, Arsenal a les crocs. Les Gunners sont déjà impatients de retrouver le Parc des Princes mercredi. À l’image de Martin Odegaard, confiant dans cette Ligue des champions.

« Le match aller a montré qu'à ce niveau, les matchs se jouent sur des marges infimes. » Personne ne pourra contredire Martin Odegaard sur ce point-là. Lors de la demi-finale aller de la Ligue des champions, le PSG s’est offert un scénario rêvé. Une victoire à l’extérieur sans prendre de but avant le retour au Parc des Princes, mercredi à 21 h 00. Mais les Gunners seront plus motivés que jamais. Martin Odegaard s’est exprimé avant son match ce week-end contre Bournemouth. Le capitaine norvégien garde la confiance avant le match retour de mercredi. Et les statistiques parlent pour lui. Arsenal reste la deuxième meilleure équipe à l’extérieur en Première League cette saison. En Ligue des champions, les Gunners ne se sont inclinés que contre l’Inter en novembre dernier (1-0).

Ødegaard garde le Real Madrid en exemple

Au tour précédent, les hommes de Mikel Arteta ont réalisé une performance solide pour venir à bout du Real Madrid. Du côté du Bernabéu, les Anglais n’ont pas tremblé pour s’imposer et tuer le suspens. « Nos résultats à l'extérieur sont très bons en Europe. Nous pouvons tirer de la confiance de ce que nous avons fait au Bernabéu, il y a deux semaines. Nous avons battu le Real Madrid à l'extérieur alors qu'il était vraiment dans le coup et qu'il avait besoin de marquer des buts, ce qui montre que nous sommes capables de tout, » confie le Norvégien. Les deux formations vont donc se disputer une place en finale avec pour objectif de remporter la première Ligue des champions de leur histoire. Pour rappel, à chaque fois qu’une finale de Ligue des champions s’est déroulée à Munich, une équipe a été sacrée pour la première fois. Un signe peut être…