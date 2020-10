MU : Cavani ne jouera pas de sale tour au PSG !

Dans : Ligue des Champions.

Edinson Cavani pourrait faire ses grands débuts avec Manchester United contre le PSG. La rencontre se tiendra au Parc des Princes le 20 octobre, à l’occasion de la première journée de la phase de poules de la C1.

Edinson Cavani est un nouveau joueur de Manchester United. Lundi, le goleador uruguayen a signé un contrat d’une saison avec les Red Devils. Un nouveau challenge relevé pour celui qui était sans club depuis la fin de son contrat au PSG le 30 juin dernier. A 33 ans, l’ancien Parisien entend bien montrer qu’il n’a rien perdu de son talent de buteur. Malheureusement pour lui, il devra attendre un peu pour faire ses preuves. Comme le stipule le règlement au Royaume-Uni, l’Uruguayen doit respecter une période de quarantaine liée au coronavirus. Celle-ci devra durer 14 jours et il ne fait pas partie des personnes qui peuvent en être dispensées, car il n'était pas dans une bulle sanitaire jusqu'à présent. Ainsi, il ne sera pas disponible pour le déplacement à Newcastle le 17 octobre (5e journée de Premier League).

Selon Sky Sports, il pourrait alors faire ses débuts trois jours plus tard lors de la première journée de la phase de groupes de la Ligue des Champions. Un rendez-vous particulier puisque les Red Devils iront défier … le Paris Saint-Germain au Parc des Princes. C’est d’ailleurs sur cette pelouse qu’Edinson Cavani a joué son dernier match officiel, le 11 mars contre le Borussia Dortmund (2-0). Cette rencontre sera spéciale pour le numéro 7 mancunien. Il a fait trembler les filets du Parc des Princes à maintes reprises en sept saisons à Paris, et désormais sa mission sera de marquer contre ses anciens coéquipiers. Encore faut-il que son entraîneur Ole Gunnar Solskjaer lui accorde du temps de jeu. Cavani ne s'est toujours pas entraîné avec ses nouveaux coéquipiers et doit attendre la fin de sa période d'isolement pour le faire. Autant dire que le voir fouler la pelouse du Parc demeure peu probable, surtout après huit mois sans jouer le moindre match et le risque énorme de blessure que représenterait une utilisation aussi rapide de l'Uruguayen.