Manchester City ‍: Pep Guardiola a une décision terrible à prendre avant 18h

Dans : Ligue des Champions.

Par Antonin Courchay

Manchester City reçoit le Real Madrid le 11 février prochain en Ligue des Champions, mais doit d’abord rendre sa liste de joueurs ce jeudi pour la phase à élimination directe. Et un dilemme se dresse pour Pep Guardiola.

Qualifié in-extremis pour les barrages de la Ligue des Champions, Manchester City s’en sort bien avec cette 22e place, après une phase de ligue compliquée. Du moins, sur le papier. Car les hommes de Pep Guardiola vont retrouver la route du Real Madrid, champion d’Europe en titre, pour la quatrième fois de suite en phase finale de Ligue des Champions. Avant ce rendez-vous, Pep Guardiola et son staff doivent dresser une liste de 25 joueurs à l’UEFA avant 18 heures ce jeudi, pouvant participer à la phase à élimination directe. Le technicien espagnol fait face à un dilemme crucial.

Pep Guardiola face à un choix important !

Our new blue 🩵 pic.twitter.com/jxckHi8lGR — Manchester City (@ManCity) February 5, 2025

En effet, Manchester City a mis le paquet cet hiver sur quatre joueurs pour donner un second souffle à son effectif. Le club anglais a recruté Omar Marmoush (25 ans) contre 70 millions d’euros, le milieu de terrain Nico González (23 ans) pour 60 millions d’euros et les défenseurs Abdukodir Khusanov (20 ans) et Vitor Reis (19 ans), contre deux chèques de 50 et 35 millions d’euros. Au total, les Skyblues ont dépensé 215 millions d’euros lors du mercato hivernal. En revanche, une équipe ne peut faire que trois changements par rapport à la phase de ligue de la Ligue des Champions, selon le règlement de l’UEFA. Donc seules trois des quatre recrues au maximum pourront disputer la phase finale, si tant est que Guardiola décide de modifier drastiquement son effectif. Ainsi, une des recrues restera à la maison lors des soirs de Ligue des Champions. Si Marmoush et Khusanov ont déjà joué quelques matchs avec les Skyblues, ce n’est pas le cas de Vitor Reis, resté sur le banc face à Chelsea et Arsenal, et de Nico González, arrivé dans les dernières heures du mercato hivernal.

Le temps presse pour Pep Guardiola, qui doit rapidement trouver une solution pour sa liste de joueurs, alors que son équipe remonte peu à peu la pente. Pour rappel, Manchester City reçoit le Real Madrid le 11 février prochain à l’Etihad Stadium, avant de se déplacer au Santiago Bernabeu le 19 février, pour la manche retour.